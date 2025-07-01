الثلاثاء 01 يوليو 2025
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اجتماع تنسيقي بميناء دمياط لبحث آليات تسريع الإفراج الجمركي وتحسين بيئة العمل

اللواء بحري أ.ح /
اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي عبدالله

عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعًا موسعًا للجنة التنسيقية الخاصة بتفعيل القرار رقم 110 لسنة 2000، برئاسة اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة العميد أحمد عثمان، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات الميناء وممثلي الجهات الشريكة من المجتمع المينائي.

اجتماع برئاسة اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي عبدالله
اجتماع برئاسة اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي عبدالله

تأكيد على استمرار الدعم والتهنئة بالعام الهجري الجديد

في بداية الاجتماع، هنأ رئيس الهيئة الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم كافة الجهات والشركات العاملة بالميناء، مشيرًا إلى أن التكامل والتعاون بين جميع الأطراف هو الأساس لتحقيق بيئة تشغيل مستقرة ومحفزة.

 

بحث موقف المهمل والرواكد داخل الميناء

ناقش الاجتماع الموقف الحالي للبضائع المهملة والرواكد، واستعرض الجهود المبذولة من قِبل الجهات المختصة للتعامل معها، بما يضمن تحقيق الانسيابية داخل الميناء والحفاظ على كفاءته التشغيلية.

نتائج إيجابية بعد تطبيق نظام العمل خلال العطلات

كما تم عرض مؤشرات أداء الإفراج الجمركي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد تطبيق قرار العمل المستمر طوال الأسبوع بما يشمل العطلات الرسمية، الأمر الذي ساهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي وتنشيط حركة التجارة وخفض التكاليف على المستثمرين.

 

مقترحات لتطوير الأداء وتعزيز التنسيق المشترك

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف تحسين بيئة العمل بالميناء، وتفعيل التنسيق بين الجهات العاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتوفرة.

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