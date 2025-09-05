استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات بالمواني المصرية، برئاسة اللواء بحري أ.ح شريف زكريا نائب رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، حيث جاءت الزيارة في إطار متابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة بالموانئ المصرية وضمان جاهزيتها لمواجهة الأزمات.

عرض للتوصيات ومتابعة التنفيذ

وخلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها اللواء بحري أ.ح.د أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، بحضور قيادات الهيئة وممثلي الجهات الرقابية، تم تقديم عرض توضيحي استعرض أبرز التوصيات الصادرة عن تقرير المرور السابق وما تم تنفيذه بشأنها.

لجنة التفتيش تراجع إجراءات السلامة بميناء دمياط

جولات ميدانية على مرافق الميناء

عقب الاجتماع، قام أعضاء اللجنة بجولات ميدانية موسعة شملت عددًا من مرافق الميناء لمراجعة منظومة السلامة والإجراءات المتبعة، فضلًا عن متابعة خطط الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع الأزمات ومدى جاهزية العاملين للتنفيذ.

كما شملت أعمال التفتيش مراجعة تجهيزات الحماية المدنية وموقف البضائع المهملة والرواكد، بالإضافة إلى المرور على بعض المخازن والساحات للتأكد من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية.

رئيس الهيئة: التزام كامل بتوجيهات الدولة

من جانبه، أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار إلى أن الميناء يواصل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة، مع مراجعة دورية للإجراءات بما يسهم في تسريع عمليات الشحن والتفريغ وخفض أزمنة الإفراج الجمركي بالتعاون مع جميع الجهات العاملة بالمجتمع المينائي.

