أخبار الفن اليوم: شيرين تقدم اعتذارا لـ قنطوش والأخير يتجاهل.. المسلماني يضع ماسبيرو فى مرمى الهجوم.. ودعم قوي من نجوم الفن لأبطال فيلم "ضي"

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث والأخبار الهامة نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم أبطال فيلم ضي الذي أقيم اليوم في مول مصر. ومن بينهم أحمد مجدي ويسرا اللوزي وسارة عبد الرحمن وصبري فواز ومدحت العدل وأمير صلاح وغيرهم.

كما حضرت الفنانة هنا شيحة، أشرف عبد الباقي، أسيل عمران، ورنا رئيس، والاعلامية لميس الحديدي.

تراجعت المطربة شيرين عبد الوهاب عن تصريحاتها الأخيرة، بشأن استبعاد المستشار ياسر قنطوش عن أعمالها القانونية، عقب مطالبة الأخير بتدخل نقابة الموسيقيين ووزارتي الصحة والثقافة بحمايتها من طليقها حسام حبيب.

وقالت شيرين في بيان جديد لها: اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش مجرد سوء تفاهم بيحصل بين الأخوات.. ياسر أخ وصديق، ومن أكتر الناس الحريصة على مصلحتي واستعادة حقوقي بأمانة وضمير، وبالتالي لا يمكن ألغي توكيلي.

وأكدت أن ما حدث مجرد اختلاف في وجهات النظر أحيانًا يتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلًا، أحب أوضح إن الأستاذ ياسر كان ومازال المحامي الخاص بيا، وماعنديش محامي غيره.

فيما رفض قنطوش الحديث أو رد علي بيان شيرين الأخير حتى الآن.

خلافات بين السقا وياسمين رئيس في هيروشيما

تشهد أحداث فيلم هيروشيما الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وياسمين رئيس خلافات تقع بينهما بسبب اختلاف الطباع بينهما، ولكن مع مرور الأحداث يتدخل أحد الأصدقاء بينهما.

ويواصل الفنان أحمد السقا تصوير أحداث دوره في فيلم “هيروشيما” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر التصوير لمدة أسبوع.

وتنتقل أسرة العمل بعد ذلك لأحد الديكورات الرئيسية للعمل بمنطقة السادس من أكتوبر، ويشارك في بطولة العمل والفنانة ياسمين رئيس.

ليدي جاجا في بوستر جديد للجزء الثاني من الموسم الجديد لمسلسل ‘Wednesday’

طرحت منصة نتفليكس، بوستر جديدا للنجمة ليدي جاجا، خاصا بالجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل ‘Wednesday’.

وظهرت ليدي جاجا، في البوستر الجديد، لمسلسل ‘Wednesday’، بملابس وشعر أبيض، وتبدو على وجهها علامات الذهول.

تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمايسترو القدير سليم سحاب، أحد رموز الموسيقى العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغوط في العمل.

وأكدت الفنانة نادية مصطفى المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين أن المايسترو سليم سحاب، بصحة جيدة الآن ويتماثل للشفاء، وتتمني النقابة أن يمنّ الله عليه بدوام الصحة والعافية، ليواصل عطائه الفني الكبير ومسيرته المشرفة في خدمة الموسيقى العربية.

وشددت النقابة على دعمها الكامل للمايسترو سليم سحاب، تقديرًا لما قدمه من إسهامات فنية وتربوية أثرت الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

أصدر الكاتب أحمد المسلماني قرارًا بتكليف وليد حسن رئيس القناة الأولي بمنصب نائب رئيس التليفزيون، وخالد الأتربي رئيسًا للقناة الفضائية، منال الدفتار رئيسًا للقناة الأولى.

المسلماني: الضبط الإداري في ماسبيرو يخص كبار المسئولين وحرية الرأي لا مساس بها

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قرارات ماسبيرو بشأن الاستئذان في المشاركات خارج مصر أو لدي الجهات الأجنبية، وكذلك التصريحات الرسمية باسم الهيئة أو قطاعاتها تخص مناصب وكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة فقط وعلي سبيل الحصر، ولا تخص الإعلاميين أو المحررين أو العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام، أن الإصلاح الإداري مستمر ولا تراجع عن تحديث ماسبيرو، وحرية الرأي مكفولة تمامًا. ولا يمكن المساس بها. بل تعمل الهيئة علي تعزيزها وحمايتها.

يأتي ذلك عقب أن أصدر أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا أثار جدلا واسعا داخل أروقة ماسبيرو وأثار غضب القيادات.

القرار الذي أصدره المسلماني بتاريخ أمس الإثنين، الأول من سبتمبر وعممه على رؤساء القطاعات ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس الموقع الموحد ورئيس أكاديمية ماسبيرو، وتنشر فيتو نسخة منه، شدد فيه على منع مشاركة أي منهم أو من العاملين في أي اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات تنظمها أي جهات خارجية. كما نص القرار على عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو التعامل مع وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة إلا بعد الرجوع إلى رئاسة الهيئة وبموافقة صريحة من السلطة المختصة وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.

يبدو أن القرار أثار حالة من الغضب داخل ماسبيرو، لا سيما أنه يخاطب قيادات ماسبيرو بشكل مباشر، ويفرض عليهم قيودًا تصل إلى عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية أوعدم إجراء حوارات صحفية دون الرجوع إليه، ويتوعدهم بالمساءلة القانونية، وهو ما لا يناسب مهنة الإعلام القائمة على التفاعل مع المجتمع وليس الانعزال عنه، كما قام بعضهم بتسريبه إلى منصات السوشيال ميديا، وهو ما أثار غضب النشطاء الذين تهافتوا على كتابة التعليقات الغاضبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.