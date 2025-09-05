الجمعة 05 سبتمبر 2025
موعد مباراة أوكرانيا وفرنسا في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

يستهل منتخب فرنسا مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة أوكرانيا على ملعب تاركزينسكي أرينا فروتسواف ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات القارة العجوز إلى جانب كل من منتخبي أذربيجان وأيسلندا وكذلك منتخب أوكرانيا.

موعد مباراة أوكرانيا وفرنسا في تصفيات كأس العالم 2026


تنطلق صافرة مباراة أوكرانيا وفرنسا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أوكرانيا أمام فرنسا 


ستنقل مباراة أوكرانيا وفرنسا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein Sports1


ويطمح منتخب فرنسا لبداية قوية تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب وتحقيق أول ثلاث نقاط من المجموعة الرابعة، قبل لقاء منتخب أيسلندا يوم الثلاثاء التاسع من سبتمبر.

 

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026


بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

