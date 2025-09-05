افتتاح 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة في محافظة الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بمراكز بلبيس وأبو حماد والزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق ومنيا القمح وههيا بتكلفة 15 مليون و100 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري بمحافظة الشرقية.

العيد القومي للشرقية فى التاسع من سبتمبر من كل عام

وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

تجديد الملعب الخماسي بشيبة

أوضح المحافظ أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري منها أعمال صيانة وترميم وإنشاء سور وملعب بمركز شباب بنى صالح ببلبيس بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه وإنشاء مبني إداري وخدمي بمركز شباب خلوة أبو مسلم بأبوحماد بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه وإحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب شيبة بالزقازيق بتكلفة مليون و600 ألف جنيه وتعلية السور بمركز شباب طوخ بأبو كبير بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

ضمن إنجازات المحافظة فى قطاع الشباب

وأيضا إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب منية سنتا ببلبيس بتكلفة مليون و700 ألف جنيه وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب العجمي بمشتول السوق بتكلفة مليون و100 ألف جنيه وتجديد الملعب الخماسي بـ مركز شباب الصنافين البحيرية بمنيا القمح بتكلفة مليون و100 ألف جنيه. وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب خلوة دبوس بههيا بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.

كما تم إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الصنافين القبلية بمنيا القمح بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.

تطوير المنشآت الرياضية والشبابية

وذلك بهدف تطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة لتكون جاهزة لاستقبال الشباب والفتيات من مختلف الأعمار السنية وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم بجانب إعداد الرياضيين للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شباب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

احتفالات المحافظة بعيدها القومى

وقال المحافظ إنه خلال الشهر الجاري وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة مليار جنيه بمختلف المراكز والمدن في قطاعات (الصحة والطرق والنقل والأبنية التعليمية والصرف الصحي والأزهر والأوقاف والشباب والرياضة والإدارة المحلية والدعم الفني).

