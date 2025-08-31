محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بعيادة المبرة للتأمين الصحي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عيادة المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، اليوم الأحد، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى بمحافظة الشرقية.

المحافظ التقى بالمواطنين

بدأ المحافظ الزيارة بتفقد مركز خدمة العملاء والتقي بعدد من المرضى وتعرف على احتباجاتهم مؤكدًا على مدير فرع هيئة التأمين الصحي بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم مراعاهً لظروفهم المرضية مع توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة

وحرص محافظ الشرقية على متابعة سير العمل داخل قسم العلاج الطبيعي وتعرف علي الخدمات المقدمة لحالات المخ والأعصاب والعظام مؤكدا" علي مدير الفرع بضرورة تطوير القسم وتدعيمه بأجهزة حديثة تساهم في الارتقاء بالخدمة العلاجية المقدمة للحالات المرضية.

تفقد عيادة النساء والتوليد

تفقد المحافظ عيادة النساء والولادة والكلي وتابع تسجيل الحالات المرضية موجها" مدير الفرع بضرورة إعداد جدول يتضمن مواعيد العمل بالعيادات وموضح به اسم الطبيب والتخصص ومواعيد العمل بالنوبتجيات الصباحية والمسائية وذلك تمهيدا" لنشره على الصفحة الرسمية للمحافظة ليكون دليلا" للمواطنين للتعرف علي مواعيد العمل داخل عيادات مستشفى المبرة.

الصيدليات المتخصصة للعاملين

كما تفقد المحافط الصيدليات المخصصة للعاملين ومرضى الأورام والمعاشات واستفسر من الأطباء عن مدي توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالعيادة مؤكدا" علي ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون علي الأدوية وحفظها بالطرق الآمنة وتقديم أفضل الخدمات للمرضى مع إعداد حصر بالنواقص وتعريف المواطنين بمواعيد توفيرها بعيادة التأمين الصحي.

التنبيه على التمريض والأطباء بحسن المعاملة

التقى المحافظ بالحالات المرضية المترددة على قسم أشعة القلب والصدر وقام بتذليل كافة العقبات أمامهم مؤكدا على الأطباء وطاقم التمريض بحسن استقبالهم وتوفير أوجه الرعاية المقدمة لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

طبيعة العمل داخل القسم

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة العمل داخل قسم جراحة الوجه والفكين وتعرف من الدكتور عاطف الفرحاتي رئيس قسم الأسنان عن طبيعة العمل داخل القسم وتمت الإشارة الي ان القسم يقدم جميع خدمات الأسنان من الحشو العادي والعصب والليزر والزجاجي بجانب الخلع العادي والجراحي والتركيبات بأنواعها

المحولين إلى مراكز أخرى

ويستفيد من خدمات العيادة يوميا" ما بين 25 الي 40 حالة مرضية من مستفيدي التأمين الصحي والمحولين من المراكز الأخرى وذلك علي مدار ساعات العمل خلال النوبتجية الصباحية من الساعة 8 صباحا" وحتى 2 ظهرا" والنوبتجية المسائية من الساعه 4 عصرا" وحتى 8 مساء.

خدمات الحشو العادى والعصب

وأضاف رئيس قسم الأسنان أن القسم يقدم خدمات الحشو العادي والعصب وجراحة الوجه والفكين ومعالجة حالات الكسور وإجراء العمليات الجراحية لحالات الأطفال ذوي الهمم تحت مخدر عام حيث تعد المستشفى ضمن 4 مستشفيات تأمين صحي على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات حشو الأسنان وضمن 7 مستشفيات على مستوى الجمهورية في إجراء جراحة الوجه والفكين لذوي الهمم.

المشاركون فى جولة المحافظ

شارك المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية والدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس الفرع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق محمد أبو هاشم رئيس حي ثان محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

