الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

تصفيات أمريكا الجنوبية
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

أسدل الستار على مباريات الجولة  الـ 17 وقبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت نتائج الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال كالتالي:

نتائج الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية

باراجواي 0-0 الإكوادور  

الأرجنتين 3-0 فنزويلا 

أوروجواي 3-0 بيرو 

كولومبيا 3-0 بوليفيا

البرازيل 3-0 تشيلي 

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم


وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باراجواي ضد الإكوادور الأرجنتين ضد فنزويلا أوروجواي ضد بيرو كولومبيا ضد بوليفيا البرازيل ضد تشيلي الأرجنتين اوروجواي البرازيل تصفيات قارة امريكا الجنوبية كاس العالم 2026 كأس العالم

مواد متعلقة

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

مواعيد الجولة الـ 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال والقنوات الناقلة

الأرجنتين على القمة، ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة 17

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون والبصل يواصلان الانخفاض وارتفاع الفلفل والباذنجان

سعر السمك اليوم، قفزة جديدة في 5 أصناف أكبرها البوري وأقلها البلطي

لا خسارة رسمية، أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

تنسيق المرحلة الثالثة، موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب

تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تحدي الصعاب، طريق بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads