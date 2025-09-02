الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الأرجنتين على القمة، ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة 17

ترتيب تصفيات أمريكا
ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

تصفيات كأس العالم، يتصدر منتخب الأرجنتين تربعه  قمة ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 قبل الجولة الـ 17.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من التصفيات 5 مواجهات قوية وهم باراجواي ضد الإكوادور، الأرجنتين ضد فنزويلا، أوروجواي ضد بيرو، كولومبيا ضد بوليفيا، البرازيل ضد تشيلي.

وتقام المباريات في توقيت واحد في الساعة الثانية والنصف صباحا يوم الجمعة المقبل.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الـ17


1- الأرجنتين 35 نقطة.

2- الإكوادور 25 نقطة.

3- البرازيل 25 نقطة.

4- أوروجواي 24 نقطة.

5- باراجواي 24 نقطة.

6- كولومبيا 22 نقطة.

7- فنزويلا  18 نقطة.

8- بوليفيا 17 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 10 نقاط.

 

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

