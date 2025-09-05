بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا، يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي نظيره الفنزويلي اليوم الجمعة 5 سبتمبر على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، في الجولة السابعة عشرة من مرحلة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2025.

مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا

يدخل منتخب الأرجنتين لقاء اليوم، متصدرًا ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 35 نقطة، فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة.

فرصة خوليان الفاريز الضائعة بعد جملة من التمريرات ❌ pic.twitter.com/SQ7SsaYscH September 4, 2025

وأعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين تشكيل فريقه لمواجهة منتخب فنزويلا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي باول - لياندرو باريديس - فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - تياجو ألمادا.

ويغيب عن لقاء اليوم ظهير أوليمبيك ليون الفرنسي نيكولاس تاجليافيكو الذي تعرض لإصابة قبل اللقاء حيث استبعده سكالوني من القائمة.

بكاء ميسي

وأثناء عملية الإحماء، ظهر الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين باكيًا، خاصة وأن المباراة طابعًا تاريخيًّا بالنسبة إلى الأسطورة ميسي، بعد تأكيدات أنها المباراة الرسمية الأخيرة أمام جماهير التانجو.

وأمس طالب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، في مؤتمر صحفي عقده قبل المباراة المرتقبة أمام فنزويلا، الجماهير بالاستمتاع بالنجم ليونيل ميسي في مواجهة فنزويلا والتي يرجح أن تكون المباراة الرسيمة الأخيرة لـ"البرغوث" في وطنه بتصفيات كأس العالم.

وقال سكالوني: "ستكون مباراة الغد لحظة مميزة ومؤثرة جدًّا. نحن سعداء بوجود ليونيل هنا، ونأمل أن يتمكن هو والجماهير من الاستمتاع بهذه اللحظة".

لكن اللحظة الأبرز جاءت حين وجه أحد الصحفيين سؤالًا حول مستقبل ميسي مع المنتخب، وهل تعتبر مباراة فنزويلا وداعًا محتملًا له على أرض الأرجنتين؟

فظهر سكالوني متهدجًا، وتملكته العواطف، حتى إنه لم يتمالك دموعه، التي سالت على خديه وسط صمت الحضور.

وأشار سكالوني إلى أن باب الاستمرار ما زال مفتوحًا، لكن القرار الأخير يعود إلى ميسي نفسه، مضيفا "ربما لن تكون هذه آخر مباراة له في الأرجنتين. سنحرص على إشراكه في مباراة أخرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.