منتخب مصر الثاني يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة تونس (صور)

منتخب مصر الثاني،
منتخب مصر الثاني، فيتو

أدى منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، مرانه الرئيسي مساء الخميس، على الملعب الفرعي لإستاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لمباراته الودية الأولى أمام نظيره التونسي، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مواجهتين وديتين ستجمع المنتخبين الشقيقين يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

جاء مران منتخب مصر الثاني قويًّا وحماسيًّا، ووضح من خلاله رغبة اللاعبين في تقديم عروض قوية في بطولة كأس العرب، والمنافسة بقوة على لقب البطولة.

حلمي طولان مع لاعبي منتخب مصر الثاني، فيتو
حلمي طولان مع لاعبي منتخب مصر الثاني، فيتو

أجواء إيجابية في معسكر منتخب مصر الثاني

وأشاد أحمد حسن بالأجواء داخل المعسكر المقام حاليًّا في الإسماعيلية، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام استعدادًا للوديتين أمام تونس، ضمن برنامج المنتخب استعدادًا للمشاركة في كأس العرب في قطر أول ديسمبر القادم.

 

استبعاد كريم فؤاد من معسكر منتخب مصر الثاني

وكان كريم فؤاد قد استبعد من معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بسبب إصابة عضلية.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس الودية استعدادا لكأس العرب

تقام المباراة الأولى بين مصر وتونس، غدًا السبت، على أن تُلعب المواجهة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، في إطار التحضير لبطولة كأس العرب، التي ستقام بنسختها الحادية عشرة تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتُلعب المواجهتين على ستاد هيئة قناة السويس.

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، أحمد هاني، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.

منتخب مصر الثاني كأس العرب أحمد حسن تونس كريم فؤاد موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس

