الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حادث العاشر، النيابة تصرح بدفن جثامين الـ 3 ضحايا

نيابة،فيتو
نيابة،فيتو

 أمرت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بالتصريح بدفن جثامين ضحايا الحادث المأساوي الذي شهدته المدينة، وتسليمهم لذويهم تمهيدًا لدفنهم بمقابر أسرهم.

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان

 كانت مدينة العاشر من رمضان قد خيم عليها الحزن، عقب وقوع حادث تصادم مروع الساعات الماضية، نتيجة قيادة طفل سيارة، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة رابع.

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

وتبين أن الضحايا هم: ياسين زياد عطية (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 48) وأحمد إبراهيم عطية (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 48) وحسام أحمد محمد (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 48).

فيما أصيب الطفل أحمد محمود أحمد (15 عامًا – مقيم بالمجاورة 49)، وجرى نقله إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

السيارة المتسببة في الحادث وندب لجنة فنية لمعاينتها وبيان مدى صلاحيتها

من جانبها، أمرت النيابة العامة بالشرقية بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وندب لجنة فنية لمعاينتها وبيان مدى صلاحيتها، كما قررت تشريح جثامين الضحايا لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
إنهاء التحريات حول الواقعة، وبيان كيفية تمكُّن الطفل من قيادة السيارة

كما كلفت النيابة المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، وبيان كيفية تمكُّن الطفل من قيادة السيارة والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

ضحايا الحادث،فيتو
ضحايا الحادث،فيتو

حزن على فيسبوك.. وصرخات الأهالي تطالب بوقف نزيف حوادث قيادة الأطفال للسيارات

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالشرقية بالحزن على ضحايا الحادث المأساوي، فيما يستعد أهاليهم لتشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير، وسط مطالبات مجتمعية بضرورة تشديد الرقابة لمنع قيادة الأطفال للمركبات حفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.

