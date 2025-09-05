تفاصيل الاستعدادات لافتتاح معرض أهلًا مدارس في القاهرة والجيزة الأسبوع المقبل.. سيدات الأعمال تشارك بجناح لأصحاب الحرف اليدوية.. تخفيضات كبيرة مع تطبيق مبادرة خفض الأسعار

تستعد الغرف التجارية في القاهرة والجيزة لافتتاح معرض أهلًا مدارس 2025، الذي من المقرر افتتاح المقر الرئيسي في مدينة نصر وحي العمرانية الأسبوع المقبل.

ويترقب المواطنون افتتاح معرض أهلًا مدارس في القاهرة والجيزة لشراء مستلزمات أبنائهم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد الذي يحل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

توفير جميع السلع في معرض أهلًا مدارس

خاصة مع نجاح معرض أهلًا مدارس خلال السنوات الماضية وتقديمه تخفيضات وصلت إلى 35% على بعض السلع، إضافة إلى توفير جميع السلع الغذائية والأدوات الكتابية والشنط والأحذية والملابس، وكل ما يحتاجه المواطنين لدخول العام الدراسي من مستلزمات المدرسة.

تفاصيل الاستعدادات لافتتاح معرض أهلًا مدارس

تفاصيل الاستعدادات لافتتاح معرض أهلًا مدارس 2025 في القاهرة والجيزة نستعرضها في السطور الأتية:

أين يقام المعرض الرئيسي أهلًا مدارس بالقاهرة؟

البداية مع معرض أهلا مدارس الرئيسي الذي تنظمه الغرفة التجارية للقاهرة بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، الذي من المقرر أن يفتتحه رئيس مجلس الوزراء أو أن ينوب عنه وزير التموين والتجارة الداخلية.

وزير التموين

مشاركة 50 شركة بسلع عالية الجودة

كشف أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن معرض أهلا مدارس الرئيسي بالقاهرة، يقام بمشاركة أكثر من 50 شركة بسلع عالية الجودة، موضحًا أنها تشمل الأدوات الكتابية، الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية، الحاسب الآلي، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة.

مشاركة مهمة للقطاع الغذائي في المعرض

وأضاف أن المعرض لن يقتصر على الأدوات الدراسية فقط، ولكن هناك مشاركة مهمة للقطاع الغذائي من خلال الشركة القابضة بوزارة التموين التي ستوفر سلع غذائية ذات جودة عالية وأسعار مخفضة.

أيمن العشري

خفض أسعار السلع ضمن مبادرة رئيس الوزراء

واستطرد «العشري» قائلًا: «عاوز أطمن أهالينا إن السلع ستكون متوفرة وما يزيد الاطمئنان أنه إضافة إلى تخفيضات المعرض هناك تخفيضات أخرى وهي من خلال مبادرة رئيس مجلس الوزراء " خفض الأسعار"، ولذلك المعرض سيوفر سلع بأسعار خاصة؛ على أهالينا الاستفادة منها».

توفير مستلزمات طلبة الجامعات

وعن الجديد في تنظيم معرض أهلًا مدارس للعام الجاري، أوضح أن المعرض هذا العام سيشهد تواجدا جديدًا وهو توفير مستلزمات طلبة الجامعات مثل الأدوات التي تستخدمها الجامعات العملية.

سيدات أعمال غرفة القاهرة تشارك في جناح بالمعرض

ومن جهتها؛ قالت الدكتورة نجلاء النجار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة المعارض ورئيس لجنة سيدات الأعمال، إن سيدات الأعمال سيشاركن بجناح خاص في معرض أهلًا مدارس 2025.

جناح سيدات الأعمال بالمعرض

وأكدت أهمية جناح سيدات الأعمال بالمعرض، حيث يتم عرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية لدعمهن ومساندتهن لعرض منتجاتهن في الانشطة المختلفة وهي منتجات مصرية الصنع.

مشاركة أصحاب الحرف اليدوية في المعرض يعتبر من المحاور الرئيسية

وأضافت أن مشاركة أصحاب الحرف اليدوية في المعرض يعتبر من المحاور الرئيسية التي نراعيها كل معرض لمساندت أصحاب الحرف اليدوية من أجل التوسع في أنشطتهم، لأنها تعتبر المستقبل الحقيقي للاقتصاد القومي، ولذلك هناك دعم خاص من مجلس إدارة الغرفة علي رأسهم أيمن العشري رئيس الغرفة لاصحاب الحرف اليدوية.

الغرفة تولي أصحاب الحرف اليدوية اهتماما خاصا

ومن جانبه قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة: إن الغرفة تولي أصحاب الحرف اليدوية إهتماما خاصا بشكل مستمر سواء من خلال الورش والبرامج بأكاديمية التجار أو من خلال إشراكهم في المعارضى مثل معرض أهلا مدارس، وهذا يؤكد إيمان مجلس إدارة الغرفة بأهمية الحرف اليدوية.

أسامة الشاهد

المعرض الرئيسي في الجيزة يقام في بحي العمرانية

وبالانتقال إلى معرض أهلًا مدارس في الجيزة، أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة؛ أنه سيقام في حي العمرانية، موجهة الدعوة إلى جميع الأسر وأولياء الأمور للاستعداد لزيارة المعرض فور انطلاق فعالياته خلال الأيام المقبلة، للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المتنوعة التي يقدمها العارضون.

معرض أهلًا مدارس مستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري

وأكد المهندس أسامة الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية، أن المعرض الرئيسي لـــ "أهلًا مدارس" يقام بحي العمرانية بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع المتخصصة في المستلزمات الدراسية والزي المدرسي والأدوات المكتبية والمنتجات الغذائية، وسيستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى من العام الحالى

الهدف الرئيسي يتمثل في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية

وقال «الشاهد» إن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بخروج المعرض في صورة مشرفة تعكس الدور المجتمعي للغرفة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للمواطنين في مختلف المناسبات.

تقديم عروض حقيقية وخدمات لائقة تلبي احتياجات الطلاب

وأشار إلى أن الغرفة تتابع جميع التفاصيل التنظيمية للمعرض بشكل دقيق، سواء فيما يتعلق بتجهيز الأجنحة أو تسهيل حركة الزوار داخل أروقة المعرض، بما يضمن تقديم عروض حقيقية وخدمات لائقة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

المعرض يمثل إحدى أبرز المبادرات المجتمعية لدعم المواطن

وأكد أن معرض أهلًا مدارس يمثل إحدى أبرز المبادرات المجتمعية لدعم المواطن المصري مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

