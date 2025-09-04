كأس العرب، منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة تونس

واصل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تدريباته لليوم الثالث على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور جميع اللاعبين.

وحرص اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على حضور المران وتحية جميع لاعبي منتخب مصر وأعضاء الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان وتمنى لهم التوفيق في بطولة كاس العرب.

ويواصل المنتخب استعداداته خلال معسكره الحالي لمواجهتي تونس الوديتين بإستاد هيئة قناة السويس المقرر لهما يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

