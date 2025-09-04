الخميس 04 سبتمبر 2025
فاروق جعفر: زيزو لم يقدم مع الأهلي 20% من مستواه حتى الآن

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن سواء للجهاز الفني أو جماهير القلعة الحمراء منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "زيزو بعيد عن مستواه الفني المعهود منذ الانتقال إلى النادي الأهلي ومن وجهة نظري أنه لم يقدم 20 % من مستواه حتى الآن، ولم يظهر بمستواه الذي قدمه خلال تواجده بالزمالك".

وتابع: “أحمد زيزو يحتاج إلى اللعب على الأطراف أكثر مع النادي الأهلي حتى تظهر إمكانياته بشكل قوي مع مجموعة اللاعبين الحاليين داخل الفريق”.

