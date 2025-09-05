الجمعة 05 سبتمبر 2025
محافظات
محافظات

على غرار القلعة والجامع الأزرق بإسطنبول، اليوم افتتاح مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره (صور)

مسجد الفتح بالزقازيق
مسجد الفتح بالزقازيق، فيتو

تشهد محافظة الشرقية اليوم الجمعة افتتاح مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بعد انتهاء أعمال تطويره، وذلك تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، حيث تنقل التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من داخل المسجد.

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

مسجد الفتح من أبرز المنارات الدينية بوسط مدينة الزقازيق

ويعد مسجد الفتح من أبرز المنارات الدينية بوسط مدينة الزقازيق، إذ ارتبط اسمه بكبار علماء الأزهر والأوقاف، ومن فوق منبره خطب الشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو

دار مناسبات ومكتبتين عامرتين بكتب التراث والدراسات الإسلامية

ويضم المسجد مركزًا ثقافيًّا، ومركزًا لتدريب الدعاة، وآخر للدعوة الإسلامية، إضافة إلى دار مناسبات ومكتبتين عامرتين بكتب التراث والدراسات الإسلامية. وتبلغ مساحة صحنه 950 مترًا مربعًا بخلاف الملحقات ليستوعب نحو 2000 مصلٍ، فيما يتميز بأجوائه الروحانية خاصة في شهر رمضان من خلال صلوات التراويح والفجر وملتقى الفكر الإسلامي الذي يعقد للرجال والسيدات بمشاركة نخبة من علماء الأزهر.

مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو
مسجد الفتح بالزقازيق بعد تطويره،فيتو

تتوسط صحنه ثريا ضخمة من النحاس الأحمر تكتمل بها الروح الجمالية والروحانية للمكان

ويتميز المسجد بطراز معماري إسلامي فريد يحاكي روعة مسجد القلعة بالقاهرة والجامع الأزرق في إسطنبول، إذ يزدان بمئذنتين شاهقتين يبلغ ارتفاع كل منهما 94 مترًا، وخمس قباب متناسقة، فضلًا عن أعمدة رخامية، ونقوش وزخارف إسلامية، ونوافذ مطعمة بالنحاس والزجاج الملوّن. كما تتوسط صحنه ثريا ضخمة من النحاس الأحمر تكتمل بها الروح الجمالية والروحانية للمكان.

