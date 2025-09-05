للمتقدمين لاختبارات وظائف معلم مساعد مادة لغة عربية.. أسئلة ومحاور الاختبارات الإلكترونية.. نصائح وإرشادات دخول الاختبارات.. ومعلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بمسابقة التعاقد مع عدد (25217) في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر عقد الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية خلال الأيام القليلة المقبلة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

محاور وأسئلة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية

يخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور، أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

نصائح وإرشادات دخول الاختبارات الإلكترونية

وتضمنت نصائح وإرشادات دخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية، ما يلي:

نشرت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات دخول الاختبارات للمتقدمين وشملت تعليمات دخول الاختبارات:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء الكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجرة الأمانات قبل دخول القاعات.

معلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

مركز تقييم القدرات والمسابقات والتابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد أحد المراكز المهمة، تم افتتاحه 9 يوليو 2019 من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ولعب دورا فعالًا خلال الفترة الماضية وذلك في اختيار الموظف الأنسب للعمل بالجهاز الإداري بالدولة.

كان الهدف من إنشاء مركز «تقييم القدرات والمسابقات» إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

تجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

ويتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات، كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية

وحول خطوات استرجاع رقم التقديم لوظائف في الجهات الحكومية، وتتضمن الخطوات ما يلي:

ـ طلب الحصول على رقم الاستعلام من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي.

ـ تحديد المسابقة والوظيفة المتقدم لها.

ـ إرسال صورة البطاقة وجه وظهر حتى يتسنى للمختصين إرسال رقم الاستعلام.

ejobs2@caoa.gov.eg

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وقت سابق حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وذلك وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأعلن عن هذه المسابقة في 24 فبراير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 14 إلى 27 مارس 2025 وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات التي ذكرت على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

وتكشف “فيتو” عن الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية وهي كالتالي.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

-مؤهل عال- تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة عربية -العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة عربية-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة عربية.

-الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة عربية.

-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة عربية

ألا يقل عن مقبول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.