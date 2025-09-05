بدرية طلبة: بعتذر لو اتكلمت بطريقة غير مناسبة بس قاعدة على قلوبكم ومش هعتزل

قالت الفنانة بدرية طلبة إنها تعرضت لانتقادات غير مبررة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها لم تُخطئ بحق الشعب المصري كما يروَّج عنها، مضيفة: "الناس قالوا إني قتلت جوزي، وده غير صحيح طبعًا.. عمري ما أغلط في الشعب المصري".

بدرية طلبة تعلق على الاعتزال والضغوط

وحول المطالبات باعتزالها، أوضحت بدرية طلبة خلال لقائها ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”: "زعلت لما لاقيت الجمهور عاوزني أعتزل، بس ما اكتأبتش.. وأنا بقولها: عمري ما هعتزل وقاعدة على قلوبكم".

دفاع زملائها ومواقفها الشخصية

وأشارت بدرية إلى أن الفنان شريف دسوقي دافع عنها في أزمة اتهامها، قائلة: "لما قال إن رجله ما اتقطعتش بسببي، قالوا عليه بيطبل لي".

وأضافت: "أنا مش بتاعت مشاكل، عمرك سمعتي إني عملت مشكلة في الوسط؟ بالعكس أنا باخد على قفايا وببقى راضية، وأعامل أصغر الناس باحترام وأقول لهم حضرتك ولو سمحت".

رسالة اعتذار من بدرية طلبة للجمهور

ووجهت بدرية رسالة لجمهورها قائلة: "بعتذر لو اتكلمت بطريقة مش مناسبة، بس كنت في بيتي وبتسلى.. هما غلطوا فيَّ، فأنا انفعلت ورديت، لكن عمري ما أغلط في الشعب المصري".

يُذكر أن مجلس نقابة المهن التمثيلية كان قد اعتمد في وقت سابق قرار لجنة التحقيق بإحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب، وذلك على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

