بحبني في كل مراحلي، بدرية طلبة تنشر صورة لها من المرحلة الإعدادية

نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لها، وهي بالمرحلة الإعدادية.

وعلقت بدرية قائلة: “ صورة الإعدادية من كتر اعتزازي بيها، كانت من أوائل الصور اللي نشرتها على كل حساباتي، لاأنها فعلا صورة نادرة بالنسبة لي، بحبني في كل مراحل حياتي امال لو شوفتو صورة البطاقة الشخصية حتعملوا إيه”

التحقيق مع بدرية طلبة

وتخضع الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية الأربعاء القادم، ومن المقرر أن يقوم بالتحقيق لجنة من مستشاري مجلس الدولة، وذلك بسبب ما صدر منها من تجاوزات مع الجمهور في بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت مع المتابعين بشكل عنيف بعد تعرضها للهجوم والتجاوز من قبل البعض بعد اتهامات طالتها بقتل زوجها.

وكشف مصدر من نقابة المهن التمثيلية أن هناك أكثر من عقوبة تنتظر بدرية طلبة ومنها منعها من التمثيل لمدة 3 أو 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحال الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة.

وأصدر أشرف زكي بيانا قال فيه: إن مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرر بالإجماع إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق الفوري، لما صدر منها من تجاوز صارخ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

وجاء قرار إحالة بدرية طلبة للتحقيق بسبب تجاوزتها مع الجمهور في بث مباشر لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت مع المتابعين بشكل عنيف بعد تعرضها للهجوم والتجاوز من قبل البعض بعد اتهامات طالتها بقتل زوجها.

