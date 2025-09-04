تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم على ليبيريا 0/1 في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، تقدم منتخب تونس على نظيره ليبيريا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقص حازم المستوى شريط الأهداف مبكرا بعدما نجح في إحراز الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 5.

وشهد التشكيل مشاركة محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط الأهلي، منذ البداية.

ويقع منتخب تونس في المجموعة التي تضم منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.

التشكيل تونس أمام ليبيريا

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري - منتصر الطالبي - ديلان برون - مرتضى بن وناس

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري

خط الهجوم: عمر العيوني - إلياس العاشوري - هشام مستوري.

ويتصدر تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، ويبحث عن مواصلة الانتصارات لتعزيز حظوظه في بلوغ كأس العالم، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة.

