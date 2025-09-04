تصفيات كأس العالم، منتخب ألمانيا يتأخر أمام سلوفاكيا في الشوط الأول

تأخر منتخب ألمانيا، أمام نظيره منتخب سلوفاكيا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة عن طريق لاعبه دافيد هانكو في الدقيقة 42.

تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا

حراسة المرمى: نوبل.

خط الدفاع: كولينز – تاه – روديجر – ميتلشتيت.

خط الوسط: كيميتش – جوريتسكا – ستيلر– جنابري – فيرتز.

خط الهجوم: فولتميد.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم إلى جانب سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، ولوكسمبورج، يتأهل 16 منتخبا أوروبيا لكأس العالم 2026 بعد زيادة العدد إلى 48 منتخبا.

قائمة ألمانيا لمعسكر سبتمبر

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فين داهمين (أوجسبورج) - أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت).

خط الدفاع: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - فالديمار أنطون (بروسيا دورتموند) - نامدي كولينز (أينتراخت فرانكفورت) - روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - جوناثان تاه (بايرن ميونيخ).

خط الوسط: كريم أديمي (بروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) - ليون جورتسيكا (بايرن ميونيخ) - باسكال جروس (بروسيا دورتموند) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - جايمي ليولينج (شتوتجارت) - بول نيبل (ماينز) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول).

خط الهجوم: نيكولاس فولكروج (وست هام) - فولتيماد (شتوتجارت).

