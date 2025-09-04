الخميس 04 سبتمبر 2025
بن رمضان أساسيا، تشكيل تونس أمام ليبيريا في تصفيات كأس العالم

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

تصفيات كأس العالم، أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي لمباراته المرتقبة أمام ليبيريا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل مشاركة محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط الأهلي، منذ البداية.

ويلتقي منتخب تونس نظيره منتخب ليبيريا، اليوم الخميس، في الملعب الأولمبي "حمادي العقربي" برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات كأس العالم.

ويقع منتخب تونس في المجموعة التي تضم منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.

التشكيل تونس أمام ليبيريا 

موعد مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تونس ضد ليبيريا اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة تونس أمام ليبيريا 

وتنقل مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، ويبحث عن مواصلة الانتصارات لتعزيز حظوظه في بلوغ كأس العالم، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة.

منتخب تونس ليبيريا كأس العالم كاس العالم 2026 محمد علي بن رمضان الأهلي

