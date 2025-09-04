بترول أسيوط يكتسح الإنتاج الحربي بثلاثية في دوري المحترفين

دوري المحترفين، حقق فريق بترول أسيوط الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني المجموعة الأولي “دوري المحترفين”، بمشاركة 18 فريقا.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد طنطا 1ـ0

مالية كفر الزيات ضد المصرية للاتصالات 2ـ2

مسار ضد راية 0ـ0

الداخلية ضد لافيينا 2ـ0

الإنتاج الحربي ضد بترول أسيوط 0ـ3

السكة الحديد ضد المنصورة (8:30 – ملعب السويس الجديد)

وتختتم غدا الجمعة مواجهات الجولة بمباريات القناة مع الترسانة، وأسوان مع ديروط، وبروكسي مع بلدية المحلة.

حكام مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء حكام مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- أبوقير للأسمدة × طنطا (4:30 – ملعب أبوقير للأسمدة): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة)، شريف عبد الحكيم ومحمد الرمادي (مساعدين)، محمد أحمد رجب (حكمًا رابعًا)، هشام عبد الحميد (مقيمًا للحكام)، وأحمد حسين (مراقبًا).

- أسوان × ديروط (4:30 – ملعب أسوان): محمد ممدوح صلاح (حكمًا للساحة)، أحمد عبد العزيز ومحمود هنداوي (مساعدين)، أحمد جمال عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد عبد المجيد (مقيمًا للحكام)، وإبراهيم الضوي (مراقبًا).

- بروكسي × بلدية المحلة (4:30 – ملعب بروكسي): وليد عبد الرازق (حكمًا للساحة)، حامد الشحات أحمد زهرة (مساعدين)، طارق مصيلحي (حكمًا رابعًا)، أحمد الجرواني (مقيمًا للحكام)، وأيمن عبد القوي (مراقبًا).

- القناة × الترسانة (4:30 – ملعب القناة القديم): أحمد جمال عبد المنعم (حكمًا للساحة)، محمد عبد الغني ومحمد سمير (مساعدين)، محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا)، محمد الوحش (مقيمًا للحكام)، وسالم سليمان (مراقبًا).

- مالية كفر الزيات × المصرية للاتصالات (4:30 – ملعب مالية كفر الزيات): إسلام أبو شنب (حكمًا للساحة)، محمد العايدي وحسن فتحي (مساعدين)، محمد عبد الباسط (حكمًا رابعًا)، رءوف الحوفي (مقيمًا للحكام)، وأشرف محروس (مراقبًا).

- مسار × راية (4:30 – ملعب رايت تو دريم): محمد طه (حكمًا للساحة)، أحمد عبد النعيم وطه سيد (مساعدين)، البدري فؤاد (حكمًا رابعًا)، مجدي كامل (مقيمًا للحكام)، ومحمد عبد القادر (مراقبًا).

- الداخلية × لافيينا (4:30 – ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): محمد عبد العزيز(حكمًا للساحة)، حسام السجيني وحسين أسامة (مساعدين)، أحمد فتحي (حكمًا رابعًا)، ضياء السكران (مقيمًا للحكام)، وهاني العنتبلي (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × بترول أسيوط (6:30 – ملعب السلام): محمد عبد العليم (حكمًا للساحة)، أحمد عبد السميع ومحمد العيوطي (مساعدين)، أحمد إيهاب (حكمًا رابعًا)، حسام طه (مقيمًا للحكام) وحمدي حافظ (مراقبًا).

- السكة الحديد × المنصورة (8:30 – ملعب السويس الجديد): وليد ناجي (حكمًا للساحة)، أحمد فرج ومحمد إيهاب (مساعدين)، محمد عبد الظاهر (حكمًا رابعًا)، أيمن عبد الرحمن (مقيمًا للحكام)، وأسامة سيد أحمد (مراقبًا).

