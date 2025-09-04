الخميس 04 سبتمبر 2025
رياضة

حمادة طلبة: سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك ولا قلق على دفاع المنتخب

الزمالك
الزمالك

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر في حالة جاهزية كاملة قبل مواجهة إثيوبيا في المباراة المقرر لها غدا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "عمرو الجزار يستحق الانضمام لمنتخب مصر ويؤدي بصورة جيدة في بطولة الدوري ولا قلق على دفاع منتخب مصر وهناك عناصر مميزة".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يستطيع قيادة دفاع منتخب مصر بجدارة لأنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز خلال الوقت الحالي، ويجب علينا دعم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأوضح أنه سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك والفريق يحتاج للانسجام وسيظهر بشكل أخر واللاعبين يقدمون أداء مميز ولكن كان هناك تراجع في الأداء خلال مباراة وادي دجلة.

