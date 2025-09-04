حمادة طلبة: سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك ولا قلق على دفاع المنتخب

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر في حالة جاهزية كاملة قبل مواجهة إثيوبيا في المباراة المقرر لها غدا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "عمرو الجزار يستحق الانضمام لمنتخب مصر ويؤدي بصورة جيدة في بطولة الدوري ولا قلق على دفاع منتخب مصر وهناك عناصر مميزة".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يستطيع قيادة دفاع منتخب مصر بجدارة لأنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز خلال الوقت الحالي، ويجب علينا دعم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأوضح أنه سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك والفريق يحتاج للانسجام وسيظهر بشكل أخر واللاعبين يقدمون أداء مميز ولكن كان هناك تراجع في الأداء خلال مباراة وادي دجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.