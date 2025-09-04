الخميس 04 سبتمبر 2025
إسبانيا تفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية

وزير الخارجية الإسباني
وزير الخارجية الإسباني

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس: إن مدريد فرضت عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

txt

رئيس وزراء إسبانيا يصف رفض واشنطن منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة دخول بالظلم

وأكد ألباريس أن إسبانيا ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لوقف المذبحة في غزة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الأمن عضو الكنيست تسفيكا فوجل، اليوم الخميس، إن وزير الأمن إيتمار بن غفير لا ينوي التراجع لحظة، وسيجبر الحكومة على الاستيطان بغزة.

وزعم  عضو الكنيست الإسرائيلي، أن الثمن الواجب دفعه لما حدث في 7 أكتوبر 2023 هو الاستيطان بغزة والضفة والسيادة عليهما، وقال: "لا يوجد أحد بريء لذلك ستصبح غزة جزءا من إسرائيل".

ذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أزال مسألة تطبيق السيادة على الضفة الغربية من جدول أعمال النقاش المقرر عقده اليوم الخميس، وذلك عقب تحذير الإمارات من أن الخطوة تمثل "خطا أحمر".

انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة

ومن المقرر أن يركز النقاش على الوضع الأمني في الضفة الغربية، في ضوء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة، حيث ستعترف عدة دول بدولة فلسطين.

وأفادت المصادر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستنبه الوزراء خلال الاجتماع إلى أن "الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة"، مشيرة إلى أن هذا التحذير يستند إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وعدم اليقين السياسي في المنطقة.

إسرائيل يجب أن تضم 82 بالمئة من الضفة الغربية

وكان وزير مالية الإحتلال بتسلئيل سموتريتش، صرح أمس الأربعاء، بأن إسرائيل يجب أن تضم 82 بالمئة من الضفة الغربية، معربا عن أمله في أن يدعم نتنياهو هذا التوجه.

