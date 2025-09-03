غضب في قلب القدس المحتلة، عائلات الأسرى يتظاهرون ضد نتنياهو ويغلقون طريق تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات تظاهروا قبالة مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بوقف الحرب على غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل

وأشارت التقارير إلى أن مجموعة من المتظاهرين أقدمت على إغلاق الشارع الرابط بين القدس وتل أبيب، في إطار موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضد استمرار العمليات العسكرية فى غزة.

تصاعد الغضب الداخلي الإسرائيلي

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعدًا في الأصوات الداخلية المطالبة بإيجاد حل سياسي للأزمة، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة في ظل استمرار الحرب والخسائر الميدانية.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب وإبرام صفقة تضمن عودة الرهائن.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يريد استمرار الحرب وإرسال جنودنا للقتل وتحقيق مصالحه والبقاء بالحكم.



خارج الحدودعائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يريد استمرار الحرب بغزة للبقاء بالحكم الأربعاء 03/سبتمبر/2025 - 04:57 منتنياهو، فيتونتنياهو، فيتو شارك

طباعة

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب وإبرام صفقة تضمن عودة الرهائن.



وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يريد استمرار الحرب وإرسال جنودنا للقتل وتحقيق مصالحه والبقاء بالحكم.

نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح



والإثنين الماضي، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفشل بشكل ممنهج ومقصود كل اتفاق مطروح.

وأضافت أن استراتيجية نتنياهو هي دفن أي اتفاق ممكن وليس التفاوض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.