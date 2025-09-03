إعلام عبري يزعم: نتنياهو رفض طلب ماكرون بزيارة إسرائيل

نتنياهو وماكرون، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب القيام بزيارة إلى إسرائيل.

الرد الإسرائيلي على طلب ماكرون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على الطلب مؤكدًا أن الوقت غير مناسب حاليًا.

ماكرون ينتقد قرار أمريكا بمنع دخول المسؤولين الفلسطينيين

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قرار أمريكا رفض منح تأشيرات للمسئولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبول.

وتابع الرئيس الفرنسي، أدعو واشنطن إلى التراجع عن قرارها منع حضور المسؤولين الفلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضى الفلسطينية.

