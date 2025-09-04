أبو الغيط: مخطط الكيان الصهيوني يتجاوز حرب الإبادة ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوزراء العرب اتفقوا على أن المخطط الإسرائيلي لم يعد يقتصر على حرب الإبادة في غزة، بل يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأوضح أن هذا التوافق العربي جاء خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

سيادة الدول خط أحمر

وشدد أبو الغيط على تمسك الدول العربية بمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا رفض أي تلميحات أو تهديدات مبطنة بالمساس بها أو ضم أي أراضٍ عربية جديدة. وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بإجماع عربي كامل.

حل الدولتين لتعزيز الاستقرار

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن أي بدائل أخرى لن تحقق الأمن أو الاستقرار في الشرق الأوسط.

دعوة لواشنطن لمراجعة مواقفها

وطالب أبو الغيط الإدارة الأمريكية بمراجعة قرارها بمنع الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة، واعتبر أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية ويصب في صالح تكريس الاحتلال الإسرائيلي.

مشروع قرار مصري سعودي

وكشف أبو الغيط أن مصر والسعودية تقدمتا بمشروع قرار جديد يحدد آلية التعامل العربي مع التطورات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

