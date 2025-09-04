صحة غزة: لم يتحرك أي طرف منذ إعلان المجاعة رسميا في القطاع

قالت وزارة الصحة بـ غزة، مساء اليوم الخميس، إنه منذ إعلان المجاعة رسميا في القطاع لم يتحرك أي طرف.

ويأتي إعلان الأمم المتحدة الشهر الماضي، رسميا المجاعة في غزة وفقا لعدد من المعايير والأرقام التي يستند إليها الخبراء الأمميين قبل إصدار هذا الإعلان.

إعلان المجاعة في غزة

وجاء إعلان الأمم المتحدة بعدما كشف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن 514 ألف شخص في غزة يعانون من المجاعة والعدد قد يصل إلى 641 ألفا بنهاية سبتمبر.

وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو هيئة أممية مقرها روما، أن المجاعة مستشرية في محافظة غزة، ومن المتوقّع أن تنتشر في دير البلح وخان يونس بحلول أواخر سبتمبر.

وأظهر التصنيف المعروف اختصارا بـ "آي بي سي" أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفا "كارثية"، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت.

إحصائيات المجوعين في غزة

ومن المقدّر أن يرتفع هذا العدد الذي يستند إلى معلومات مجمعة حتّى تاريخ 15 أغسطس إلى حوالي 641 ألفا بحلول نهاية سبتمبر.

