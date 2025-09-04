الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة: لم يتحرك أي طرف منذ إعلان المجاعة رسميا في القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة بـ غزة، مساء اليوم الخميس، إنه منذ إعلان المجاعة رسميا في القطاع لم يتحرك أي طرف.

ويأتي إعلان الأمم المتحدة الشهر الماضي، رسميا المجاعة في غزة وفقا لعدد من المعايير والأرقام التي يستند إليها الخبراء الأمميين قبل إصدار هذا الإعلان.

 

إعلان المجاعة في غزة

وجاء إعلان الأمم المتحدة بعدما كشف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن 514 ألف شخص في غزة يعانون من المجاعة والعدد قد يصل إلى 641 ألفا بنهاية سبتمبر.

وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو هيئة أممية مقرها روما، أن المجاعة مستشرية في محافظة غزة، ومن المتوقّع أن تنتشر في دير البلح وخان يونس بحلول أواخر سبتمبر.

وأظهر التصنيف المعروف اختصارا بـ "آي بي سي" أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفا "كارثية"، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت.

إحصائيات المجوعين في غزة 

ومن المقدّر أن يرتفع هذا العدد الذي يستند إلى معلومات مجمعة حتّى تاريخ 15 أغسطس إلى حوالي 641 ألفا بحلول نهاية سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة المجاعة المجاعة فى غزة الأمم المتحدة إعلان المجاعة في غزة

مواد متعلقة

44 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أول تمرد عسكري في إسرائيل، قادة الاحتياط يرفضون استدعاءهم لاحتلال غزة (فيديو)

صحة غزة: ضحايا المجاعة باليومين الماضيين الأعلى منذ بدء سياسة التجويع

رويترز: إسرائيل تطلب من منظمة تصنيف الأمن الغذائي سحب تقريرها بشأن المجاعة بغزة

مصر تعرب عن بالغ قلقها من التقارير الأممية بشأن المجاعة في قطاع غزة

بعد إعلان الأمم المتحدة، ما معنى إعلان المجاعة في غزة والسيناريوهات المترتبة عليه؟

منظمات إغاثة: إسرائيل تسببت في مجاعة لـ800 ألف مدني بغزة

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

من هو رضا حامد الذي اتهم عادل إمام بطرده من مسرحية "بودي جارد"؟

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

عصام الحضري يرد على مثيري الفتن بالدليل (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

ولد الهدى (الحلقة الثانية عشرة)، كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads