أبو الغيط: إسرائيل تهدف لفرض واقع جديد على الفلسطينيين والمنطقة كلها 

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة، ترمي إلى ما هو أبعد من القتل والانتقام من شعبٍ أعزل.

وأضاف أن الهدف هو تقويض القضية الفلسطينية برمتها وتصفيتها بالقضاء على مشروع الدولة.. ليس فقط في القطاع وإنما أيضًا في الضفة الغربية والقدس عبر تشريد الشعب وتهجيره قسرًا ونزع الأرض والاستيلاء عليها بالضم غير القانوني وغير الشرعي.

ظرف دقيق وخطير لا يخفى على أحد مؤشراته ومحدداته

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (164) برئاسة خليفة شاهين المرر وزير دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دقيق وخطير لا يخفى على أحد مؤشراته ومحدداته.. كما لا تغيب عنا جميعًا مآلاته وتبعاته.

وأضاف: على فداحة المأساة الإنسانية في غزة، فإننا نرى ما وراءها من مخطط صار مكشوفًا وسافرًا لتقويض قضية فلسطين ومحو الكيان الفلسطيني – الأرض والشعب والهوية – من الوجود وهو ما لن يكون أبدًا بإذن الله.

وركز على أن العنوان العريض لتحرك الجامعة العربية هو العمل بكل سبيل على وقف المذبحة التي يسعى الاحتلال لتوسيع نطاقها تحقيقًا لأهداف عصبة متطرفة تعتنق أيديولوجية إقصائية وعنصرية لا مكان لها في هذا الزمان.

فرض واقع جديد على الفلسطينيين وعلى المنطقة كلها

واستطرد في حديثه قائلا: مع العمل على وقف المذبحة فإننا أيضًا نتحرك بكل قوة وفي كل سبيل ممكن من أجل الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة فالهدف الحقيقي هو إلغاء هذا المشروع من الوجود وفرض واقع جديد على الفلسطينيين وعلى المنطقة كلها لا مكان فيه سوى للاستيطان والتطرف الديني والقومي الذي يعزز حتمًا تطرفًا مضادًا إن التصور الذي يقدمه قادة الاحتلال لمستقبل هذه المنطقة يضعها في أتون حروب دينية مدمرة، وعنف لا يعرف نهاية، وكراهية تقضي على كل آمال السلام والاستقرار والعيش المشترك، مشيرًا إلى أن دفاعنا عن حل الدولتين وعن مشروع الدولة الفلسطينية هو دفاعٌ عن استقرار هذه المنطقة ومستقبل الأجيال القادمة.

150 دولة تعترف بفلسطين

ولفت إلى أن الدول العربية لا تقف بمفردها في هذا النضال “معنا ما يقرب من 150 دولة تعترف بفلسطين وهناك دول صديقة – ولها منا كل التحية والتقدير – أدركت مؤخرًا خطورة المخطط الإسرائيلي فقررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد بعد أيام”.

وأعرب أبو الغيط عن رفضه للقرار الأمريكي الأخير برفض منح التأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور هذه الدورة ونعتبر ذلك مخالفًا على نحو صريح لمقتضيات القانون الدولي ولالتزامات واشنطن بموجب اتفاقية المقر.

وأكد أن “المسار الذي أطلقه مؤتمر تنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في يوليو الماضي في نيويورك، برئاسة سعودية/ فرنسية مشتركة، نؤكد أن هذا المسار سوف يتواصل، وسيمثل بديلًا سياسيًا حقيقيًا وواقعيًا لمخطط الحروب المستديمة والتهجير الذي تباشره إسرائيل”.

لا تزال مأساة الحرب السودانية متواصلة كنزيف

وبشأن الوضع فى السودان قال أبو الغيط “لا تزال مأساة الحرب السودانية متواصلة كنزيف لا يتوقف لمقدرات هذا البلد ومستقبل شعبه.. ولا زلنا نطالب بوقف لإطلاق النار كسبيل لا بديل عنه لإنهاء الأزمة الإنسانية الأشد وطأة في عالمنا العربي.. وفي هذا السياق، فإنني أرحب بتشكيل حكومة مدنية برئاسة كامل إدريس.. وآمل أن يمثل تعيين هذه الحكومة خطوة في الاتجاه نحو تعزيز مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على مقدراتها والعمل على التخفيف من الآثار المدمرة للحرب.. واتخاذ كل السبل الممكنة من أجل مباشرة حوار وطني يشمل الجميع.. ويفضي إلى إسكات البنادق، وإعطاء الفرصة للحلول السياسية في إطار الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته”.

أهم مقتضيات الدولة الحديثة

وفيما يتعلق بلبنان قال إن لبنان يقف على مفترق طرق مهم في تاريخه المعاصر وقد اتخذت حكومته قرارًا شجاعًا بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة وهو من أول وأهم مقتضيات الدولة الحديثة، وهو أيضًا خطوة لا غنى عنها لحفظ الاستقرار والسلم الأهلي في هذا البلد الذي عانى شعبه كثيرًا طوال السنوات الماضية وإذ نقف إلى جوار الحكومة اللبنانية في هذا المسعى المشروع والضروري فإننا نؤكد مجددًا على رفضنا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي، وندعو الوسيط الأمريكي لوضع حد لهذه الانتهاكات ولتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.