الخميس 04 سبتمبر 2025
الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم فعاليات "عشها بصحة" بمركز طب أسرة المحسـمة القديمة (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

 ​نظمت إدارة الرعاية الأولية بفرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، فعاليات برنامج "عيشها بصحة" بمركز طب أسرة المحسمة القديمة. 

إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة بترعة سرابيوم بالإسماعيلية

الرعاة والمشرفون على فعاليات المبادرة 

 أطلقت المبادرة تحت رعاية الدكتور الدكتور علي رفعت مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية برئاسة الهيئة، وبإشراف من الدكتورة هدير نصار  منسق الفعاليات، الدكتور محمود دياب مدير مركز طب أسرة المحسمة القديمة، الدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع.  
 

جانب من الفاعليات، فيتو
أبرز الموضوعات التوعوية 

 يهدف برنامج "عشها بصحة" إلى رفع الوعي الصحي لدى المجتمع المحلي في ضواحي وقرى محافظة الإسماعيلية، وارتكزت الأنشطة على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإسعافات الأولية، العناية بالفم والأسنان، والنظافة الشخصية والتغذية السليمة. 

جانب من الفاعليات، فيتو
أبرز الفعاليات 

 ​شملت الفعاليات ندوات تثقيف صحي وورش عمل توعـوية، بالإضافة إلى أنشطـة ترفيهية وتعليمية لجذب انتباه الجميع، تم عقد جلسات توعـوية مكثفة في قاعات الانتظار والعيادات، استهدفت الأمهات ومقدمي الرعاية. 

جانب من الفاعليات، فيتو
أنشطة جلسات التوعية ببرنامج عشها بصحة 

​تضمنت الجلسات شرحًا تفصيليًا لمجموعة من المواضيع المهمة: ​الإسعافات الأولية: كيفية التعامل مع الحوادث والإصابات البسيطة، العناية بالفم والأسنان: شــرح طرق العناية السليمة بالأسنان والوقاية من التسـوس، و​النظافة الشخصية، والتغذية السليمة: أهمية النظافة اليومية وتأثير التغذية الصحية على الجسم، ​لتبسيط المعلومات وتسهيل استيعابها، تم استخدام وسائل إيضاح بسيطة ومصورة. 

 

 

جانب من الفاعليات، فيتو
كما تم توزيع كتيبات ونشرات تعريفية وهدايا عينية تحتوي على معلومات مبسطة ونصائح مفيدة، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية، لضمان وصول الرسالة لأكبر عدد من الحضور،  كما أتيحت الفرصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على الفريق الطبي، للحصول على إرشادات  واستُخدمت الألعاب والأنشطة التفاعلية لجعل عملية التعلم ممتعة وجذابة. 

جانب من الفاعليات، فيتو
​تهدف هذه الجهود المتكاملة إلى بناء وعـــي صحي مستدام وتشجيع الأسر على تبني عادات صحية وطلب الرعاية الوقائية لضمان صحة أفضل لأفراد المجتمع.

جانب من الفاعليات، فيتو
