جامعة الإسماعيلية الأهلية تحصد المركز الثاني للشطرنج في ملتقى الجلالة (صور)

الطالب الفائز في
الطالب الفائز في مسابقة الشطرنج بملتقى الجلالة، فيتو

حصد الطالب أشرف عثمان من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية المركز الثاني في منافسات الشطرنج، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأنشطة الطلابية الثاني (G-Force) المقام بجامعة الجلالة في الفترة من الأول وحتى التاسع من سبتمبر الجاري، بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية. 

إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة بترعة سرابيوم بالإسماعيلية

إشادة بأداء طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية 

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الطالب على هذا الإنجاز، مشيدًا بأدائه ومؤكدًا أن ما يحققه طلاب الجامعة يعكس جديتهم وتميزهم في مختلف الأنشطة. 

 

إضافة إيجابية لمشاركة الجامعة 

كما قدم الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الأهلية التهنئة للطالب. 

مسابقة الشطرنج بملتقى الجلالة، فيتو
مسابقة الشطرنج بملتقى الجلالة، فيتو

وأكد  أن هذا الفوز يمثل إضافة إيجابية لمشاركة الجامعة في الملتقى ويحفّز باقي الطلاب على بذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج متميزة.

الطالب أشرف عثمان، فيتو
الطالب أشرف عثمان، فيتو

وجاءت مشاركة الجامعة في الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية، ورافق الطلاب مروة عدلي مسئول الأنشطة الطلابية، والمشرفين فاطمة على، وأحمد السيد، وذلك حرصًا من الجامعة على توفير الدعم الكامل لطلابها المشاركين.

أخبار جامعة قناة السويس جامعة القناة جامعة الإسماعيلية الجديدة جامعة الإسماعيلية الأهلية ملتقى الجلالة جامعة الجلالة الشطرنج

