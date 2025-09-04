الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

عبلة الألفي: شخصية السيدة المصرية تغيرت مما انعكس على معدل الإنجاب الكلي

د.عبلة الالفي
د.عبلة الالفي

القضية السكانية في مصر لم تعد مجرد أرقام تتعلق بعدد المواليد، بل أصبحت انعكاسًا مباشرًا لتغيرات اجتماعية وثقافية عميقة تشهدها الأسرة المصرية، فبعد أن كان إنجاب أربعة أو خمسة أطفال هو القاعدة، تراجعت المعدلات تدريجيًا لتصل في السنوات الأخيرة إلى طفلين فقط في المتوسط، في دلالة على تحول وعي المرأة المصرية ورؤيتها لمستقبل أسرتها. 

ترشيدا للنفقات، عبلة الألفي: 60% من الخدمات الصحية يجب أن تُقدم من خلال وحدات الرعاية

عبلة الألفي تناقش خطة مبادرة "الألف يوم الذهبية" لتحسين الخدمة الصحية بالشرقية (صور)

 

د. عبلة الالفي
د. عبلة الالفي

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والإسكان والمشرف العام على المجلس القومى للسكان، معدل الإنجاب الكلي للسيدة المصرية تغير وتناقص، وذلك بعد عمل مسح لاستبيان ءلك، وتوصلنا إلى أن متوسط معدل الإنجاب الكلي للسيدة المصرية أصبح طفلين، بعد أن كان يزيد غن أربعة أطفال، وهو ما يعنى أن المرأة المصرية تتغير.

 

ففى سوهاج كان معدل إنجاب السيدة المصرية ٤,٢، فيما أصبح الآن ٣,٢، وهذا الأمر ينطبق على كل محافظات مصر.

 

أضافت الدكتورة عبلة، أنه خلال أحد اللقاءات الجماهيرية فى أخميم بسوهاج، لمست أن النساء رؤيتهم تغيرت للأفضل، فأصبحت النساء تتحدث عن ضرورة الاكتفاء بإنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال على الأكثر، فيما كانت قديما تتحدث عن إنجاب 4 و5 أطفال.

 

وهذا هو ما أطلق عليه "التمدين الاجتماعي"، وهو  المصطلح الذي استخدمه الكاتب الصحفى أكرم ألفى المهتم بالقضية السكانية، فالشعب المصرى يتغير، ففي حين أن هناك اكثر من ٣٧ وزارة وجهة تعمل على هذا الملف، وقد تكون ليست كل الجهات تعمل بنفس الكفاءة، لكن الأهم هو تغير المواطن، والسلوك المجتمعي الذي يتغير، والفكر الذي يتغير 
أصبحت النساء تفضل إنجاب اثنين وثلاثة على الأكثر.

 

حل القضية السكانية بين أيدي الأسرة المصرية

وأشارت الدكتورة عبلة، إلى أن السيدة المصرية أصبحت تسمع وتستوعب، فكنت أتحدث للسيدات المصريات عن المباعدة بين الحمل المتعاقب وأهمية أن تكون هناك مدة لا تقل عن  3 إلى 5 سنوات بين كل طفلين، لأنه كلما اقتربت المسافة بين الطفلين زادت معدلات الوفيات، فوجدت تجاوب ومحاولة للبحث عن سبل تنفيذ ذلك، وهو ما يدل على تطور الفكر النسائي.

 

وأضافت الدكتورة عبلة، أنه على سبيل المثال كانت هناك ما يسمى بالاحتياجات -غير الملباة، حيث كانت السيدة تجد نفسها حامل دون أن تريد هذا الحمل، لأنها لا تجيد التصرف. بشكل سليم فى استخدام وسائل منع الحمل المناسبة.

 

لكن هذا ايضا تغير للافضل أيضا، وأصبحت النساء تبحث عن أفضل الحلول لذلك.

 

ودللت الدكتورة عبلة على أن السيطرة على الحمل غير المرغوب فيه، من الأمور التي يمكنها أن تحل القضية السكانية بشكل كبير، بإحصائية بسيطة، وهي أن الحمل غير المرغوب فيه كانت نسبته ٢٠%، أى ٢ مليون نسمة، منهم ٤٠٠ ألف نسمة لم تكن تخطط لوجودهم العائلة، ومصر نفسها لم تخطط لهم.
وبدون وجود هؤلاء سيكون عدد المواليد مليون وستمائة الف نسمة، في حين مصر تحتاج إلى مليون وسبعمائة، مما يعنى أننا بذلك تكون توصلنا لحل القضية السكانية، ولذلك سعينا وبجد فى مسألة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القضية السكانية مشاكل القضية السكانية معدلات الإنجاب والوفيات ملف القضية السكانية نفذت 180 حملة توعية عن القضية السكانية

مواد متعلقة

مصر تسجل أعلى معدل ولادات قيصرية في العالم بـ 72%

الصحة تعلن نتائج الخطة العاجلة للسكان والتنمية.. خفض معدلات الإنجاب لـ2.4 والوصول إلى 2.1 في 2030.. والوزير يؤكد عدم التدخل في قرارات الأهالي لتحديد إنجاب الأطفال

وزير الصحة: خفض معدلات الإنجاب إلى 2.4 أمرغير متوقع وكان مخططا تنفيذه في 2027

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads