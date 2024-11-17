عبلة الألفي تناقش خطة مبادرة "الألف يوم الذهبية" لتحسين الخدمة الصحية بالشرقية (صور)

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، يرافقها الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم محافظة الشرقية، حيث تفقدا وحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق، وشاركت نائب الوزير في ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بضرورة المرور الميداني لرصد وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

عبلة الألفي تناقش خطة مبادرة الألف يوم الذهبية بالشرقية، فيتو

الألفي تتفقد وحدة طب الأسرة بهرية رزنة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق

بدأت الجولة بزيارة وحدة طب الأسرة بهرية رزنة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق،والتي تخدم نحو ٣٤٣٤٩ نسمة، تفقدت خلالها نائب الوزير غرف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة،حيث راجعت سجلات التردد وتأكدت من توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة وسلامة تسجيل بيانات المترددات.

وأشادت الدكتورة عبلة بجهود فرق تنظيم الأسرة في تقديم خدمات عالية الجودة، مؤكدة أهمية رفع نسب حصول السيدات على وسائل تنظيم الأسرة وتحسين الصحة الإنجابية للحد من الحمل غير المرغوب فيه، كما أوصت بتكثيف حملات التوعية الصحية وتعزيز المشورة المقدمة للسيدات، وأثناء الزيارة استمعت إلى آراء عدد من المترددات اللواتي أعربن عن رضاهن عن مستوى الخدمات المقدمة.

عبلة الألفي تناقش خطة مبادرة الألف يوم الذهبية بالشرقية،فيتو1

الكشف المبكر عن سرطان الثدي، صحة الأم والجنين، ضعف السمع لدى حديثي الولادة

كما تفقدت نائب الوزير ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة خدمات إدارة الرعاية المتكاملة داخل الوحدة، حيث تابعت أداء الفرق الطبية في تقييم معالم التطور لدى الأطفال ومؤشرات العمل ضمن المبادرات الرئاسية، وقد شملت المتابعة مبادرات دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، صحة الأم والجنين، ضعف السمع لدى حديثي الولادة، الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي.

كما ناقشت خطة مبادرة "الألف يوم الذهبية"، مؤكدة أهمية تحسين مسارات الخدمة الصحية للمستفيدين، وشددت على تكثيف المشورة الصحية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية لخفض معدلات استخدام الألبان الصناعية.

عبلة الألفي تناقش خطة مبادرة الألف يوم الذهبية بالشرقية،فيتو2

ندوة توعوية عن مبادرة "الألف يوم الذهبية" والصحة الإنجابية بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

كما عقدت الدكتورة عبلة الألفي ندوة توعوية عن مبادرة "الألف يوم الذهبية" والصحة الإنجابية بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، والدكتور هاني جميعة، إلى جانب عدد كبير من السيدات في سن الإنجاب والرائدات الريفيات.

تناولت الندوة أهمية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة في أول ألف يوم من حياة الطفل، ودورفحص ما قبل الزواج في تقليل مخاطر الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا، كما سلطت الضوء على خدمات تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية، وأكدت ضرورة توعية السيدات حول الصحة الإنجابية وممارسات تحسين صحة الأسرة.

عبلة الألفي تناقش خطة مبادرة الألف يوم الذهبية بالشرقية،فيتو3

تأتي هذه الزيارات والندوات في إطار سعي وزارة الصحة والسكان إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الصحة الإنجابية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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