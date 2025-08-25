نائب وزير الصحة تبحث تعزيز دور جامعة سوهاج في القضية السكانية وخفض معدلات القيصري

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، لبحث تعزيز دور الجامعة في خفض معدلات القيصرية ووفيات حديثي الولادة بالمحافظة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تستهدف تنمية الأسرة المصرية وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال.

وأشاد الدكتور حسان النعماني بأهمية هذه المبادرة الرئاسية والتي تهدف الى العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية ورفع الوعى، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، وتدريب الشباب كمقدّمي مشورة لأقرانهم وأسرهم.

وأضاف النعماني أنه تم خلال اللقاء مناقشة عقد بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال من خلال نشر ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، حفاظًا على صحة الأمهات والأطفال، وتقليل المضاعفات الصحية الناتجة عن الولادات القيصرية، وتحسين الخصائص السكانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بوحدات رعاية الأطفال المبتسرين (الحضانات)، طبقًا لأحدث البروتوكولات العالمية بهدف تحسين المخرجات وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة.

وقال النعماني ان الجامعة تكثف جهودها الميدانية، من خلال قوافلها التنموية والطبية المتكاملة التي تنفذها ضمن مبادرة حياة كريمة القرى الأولى بالرعاية، من خلال ندوات توعوية تُركز على الصحة الإنجابية وتقديم المشورة المتكاملة للمواطنين والتوعية المباشرة بـ المشكلة السكانية وأهداف المبادرة، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف العمل بهذه القوافل ضمن فعاليات التعاون.

وثمنت الدكتورة عبلة الألفي التعاون المثمر مع جامعة سوهاج، مقدمة الشكر للدكتور حسان النعماني علي تعاونه ودعمه للمبادرة، موضحة انه تم تشكيل لجنة موسعة تضم كافة الوزارات المعنية والجامعات، بهدف تكامل الأدوار وضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة، خاصة الوسائل طويلة المدى، بالمجان، ويمكن طلب الجامعة الكبسولة الهرمونية، بالإضافة إلى تدريب كوادر.

ولفتت إلى أنه يتم التوسع في تدريب القابلات والبدء ببرنامج البورد المصري للقبالة لمدة ثلاث سنوات، بالتعاون مع المجلس الدولي للممرضات ICm، وإدخال هذا التخصص في مرحلة البكالوريوس لأول مرة في مصر، داعية الطالبات للالتحاق به لما له من فرص تشغيلية متميزة.

