موتسيبي: فتح باب الترشح لاستضافة أمم إفريقيا حتى 2035 ومليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية

 أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، أن القارة السمراء تعيش فترة ازدهار غير مسبوقة على صعيد اللعبة، مشيرًا إلى أن اللجنة التنفيذية اتخذت عدة قرارات مهمة لدعم الأندية وتطوير البنية الأساسية.

 

موتسيبي يعلن فتح باب الترشح لاستضافة أمم إفريقيا حتى 2035

 وأوضح موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي في نيروبي قبل نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024، أن الكاف فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا حتى عام 2035، وقد تلقى عددًا قياسيًا من طلبات التنظيم، في خطوة ستسهم في توسيع قاعدة المنافسة.

 

وأضاف أن الكاف ضمن دخلا يقدر بمليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة، سيُوجه جزءًا كبيرًا منه لقطاعات الناشئين والشباب.

 

مؤكدًا تخصيص 100 ألف دولار للأندية المشاركة في البطولات القارية مع ضخ 8 ملايين دولار إضافية لمساعدتها على مواجهة التحديات اللوجستية.

