مصرع شاب أسفل عجلات القطار في قليوب

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار عند مزلقان ميت حلفا في قليوب، بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص يدعى "مصطفى محمد العسكري"، إلى مستشفى قليوب جثة هامدة ادعاء حادث تصادم قطار عند مزلقان ميت حلفا بقليوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث فتبين مصرع شخص خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان ميت حلفا في مدينة قليوب، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

