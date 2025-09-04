21 سبتمبر موعد محاكمة عاطل قتل زوجته أثناء نومها في عين شمس

حددت محكمة جنايات القاهرة 21 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بقتل زوجته طعنا بسكين أثناء نومها لشكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ك. ط عاطل في غضون يناير الماضي وبدائرة قسم شرطة عين شمس قتل زوجته المجني عليها شيماء.ي ربة منزل، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، انتقاما لشكوك ساورته في نفسه عن سلوكها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض عبارة عن سكين المطبخ وتوجه إلى فراش المجني عليها، وما إن ظفر بها حتى سدد إليها 6 طعنات في بطنها، ثم أجهز عليها بطعنة في رقبتها، قاصدا بذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بالمنطقة، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

