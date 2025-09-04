مسئول سابق!

الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق يقترح على رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة لإعداد خطة للإصلاح الاقتصادي.. ولسنا بصدد مناقشة هذا الاقتراح إنما لمناقشة ظاهرة واضحة تتمثل في أن المسئول السابق تختلف مواقفه بعد ترك المسئولية عما كانت عليه وهو يجلس في موقع المسئولية!

فإن الدكتور محمد معيط كان طوال وجوده في وزارة المالية يرى أننا اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي هو برنامجنا للإصلاح الاقتصادي، وأن هذا البرنامج هو برنامج مصري خالص، وأننا ننفذه بنجاح.. والآن بعد ترك وزارة المالية ورغم أن برنامج الصندوق لم ينته بعد، يقول لنا إننا نحتاج إلى لجنة لوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي!

وهكذا الدكتور معيط وهو وزير حمادة والآن وهو وزير سابق حمادة آخر تماما كما يقول المصريون! ولأن الدكتور معيط ليس المسئول السابق الوحيد لدينا الذي اختلفت مواقفه فإن الأمر يحتاج إلى تفسير.

وهنا نحن أمام احتمالين.. الأول أن المسئول السابق كان ينتهج وهو في موقع المسئولية مواقف تختلف عن رؤاه ومعتقداته الحقيقية، لكنه كان يتبنى مواقف غيره للبقاء في مقعده..

والثاني أن المسئول السابق بعد أن ترك موقع المسئولية صار يرى الأمور والأوضاع بعيون المواطن العادي ويقيس أي إصلاح للاقتصاد بإصلاح أحواله المعيشية.

ويمكنكم اختيار التفسير المقبول لديكم أو كلاهما! ويمكن أيضا تقديم تفسير ثالث مختلف!

