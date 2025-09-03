إعلامنا وتطويره!

الأمر المؤكد أن إعلامنا لا يرضى عنه أحد.. الحكم والشعب وأيضًا الأغلبية من صناع هذا الإعلام من إعلاميين وصحفيين.. والجميع يتطلع لأن يكون إعلامنا قويا وفاعلا ومؤثرا.. وحسنا أن أجرت الهيئة الوطنية للصحافة عدة حلقات نقاشية لبحث حالة إعلامنا وكيف يمكننا النهوض به لتستفيد من كل الأراء المطروحة في هذه الحلقات، وهى تعد خطتها لتطوير الإعلام والصحافة.



وأنا مقتنع أن الإعلام القوي والمؤثر تصنعه أولا المهنية وثانيا الحرية.. أما المهنية فإن معناها ثابت لم يتغير رغم تغير الأدوات الإعلامية والصحفية، وتتمثل في الحصول على المعلومات فلا إعلام بلا معلومات، ثم تدقيقها والتأكد من سلامتها وصحتها ثم التسابق والإسراع لإذاعتها أو كتابتها للمتلقين من مشاهدين ومستمعين وقراء..

وبالتالى لا يجب حجب المعلومات وعدم الاكتراث بتقديم هذه المعلومات التى يبحث عنها الناس، ولا يجب أيضا نشر أو إذاعة نصف الحقيقة فقط، لآن تجزئة الحقيقة كما يقول الفلاسفة تشويه لها، كما أن الإكتفاء بنصف الحقيقة هو تضليل للناس، ويفقد الإعلام مصداقيته وتأثيره في الناس مهما لجأ إلى الزعيق والصراخ بصوت عال!

بل إن الناس سوف ينصرفون عنه ويكتفون بالسخرية من بعض الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أحاديثهم المباشرة.

بينما الحرية فهي ضرورة لا غنى عنها للإعلام القوي والفاعل والمؤثر.. والحرية هنا لا تقتصر على الأراء فقط وإنما هى تشمل المعلومات أيضا.. وغنى عن القول أن الحرية المفترض ألا يحدها شيئا سوى القانون والدستور فقط..

فليس متصورا نشر أو إذاعة السب والقذف، مثلما ليس متصورا الترويج للتطرف الديني أو الفتنة الطائفية.. لكن فى المقابل أن تكون هناك داخل المؤسسات والكيانات الإعلامية والصحفية رقابة ذاتية تتسم بالجبن الشديد كل مهمتها الشطب والإلغاء والحجب والأمثلة هنا للأسف صارخة جدا! وهكذا بالمهنية والحرية أضمن لكم إعلاما قويا ورائدا بحق ومؤثرا دوما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.