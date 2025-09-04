الخميس 04 سبتمبر 2025
لجنة لمعاينة قطع أراضي بالسنبلاوين قبل طرحها للاستثمار (صور)

جانب من اعمال اللجنه،
جانب من اعمال اللجنه، فيتو

أجري أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، جولة لمعاينة عدد من المواقع قبل طرحها لفرص الاستثمار، رافقه فيها عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور أحمد عواد من كلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور عمرو السيد من كلية الزراعة جامعة المنصورة، والمهندس صلاح شعبان مدير إدارة الأملاك.

وقامت اللجنة بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي غير المستغلة بنطاق مركز ومدينة السنبلاوين، لوضع تصور مبدئي لاستغلال تلك القطع استثماريا.

 

يأتي عمل اللجنة المشكلة تمهيدا لاختيار الفرص الاستثمارية الأنسب لطرحها على  المستثمرين تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية.

