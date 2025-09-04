في ذكرى مولده، كيف وضع الرسول أقدم نص دستوري للتعايش المدني؟

تمر اليوم ذكرى مولد النبي محمد، وبخلاف القيم الروحية التي تتذكرها الأمة، تطرح العديد من الأسئلة نفسها، إذ كيف استطاع رجل واحد أن يؤسس مجتمعًا جديدًا وسط صحراء مضطربة بالصراعات، وكيف تحولت الدعوة الدينية الإسلامية إلى نواة دولة ضاربة حكمت العالم لأكثر من ألف عام، وكيف وضع النبي أقدم نص دستوري للتعايش المدني في المدينة المنورة بين المسلمين وغيرهم.

ملامح عهد النبوة

عهد النبوة لم يكن مجرد مرحلة وعظية أو زمن رسائل سماوية، بل كان تجربة سياسية واجتماعية كاملة، جمعت بين التشريع والتنفيذ والقيادة، فالمدينة المنورة بعد الهجرة مثلت أول نواة للدولة الإسلامية، وفيها وضع الرسول ما يمكن اعتباره أول دستور مكتوب عرف لاحقًا باسم صحيفة المدينة، التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود والمشركين داخل المجتمع، ورسخت لمفهوم المواطنة المشتركة على أساس العهد والولاء لا مجرد الانتماء القبلي.

كما برزت في إدارة النبي ملامح واضحة لفن التفاوض والدبلوماسية، فقد عقد معاهدات مع قريش ومع بعض القبائل، وأدار الصراع العسكري والسياسي بحكمة توازن بين الردع والمرونة، وفي الداخل أرسى مبدأ الشورى كأساس لاتخاذ القرار، وهو ما يتجلى في مواقف مثل مشاورة الصحابة في معركة بدر وأحد والخندق.

كيف جمع الرسول بين السلطة الروحية والقيادة السياسية ؟

المؤرخون يرون أن النبوة جمعت بين السلطة الروحية والقيادة السياسية، في نموذج لم يعرف انفصال الدين عن الدولة، لكنه في الوقت نفسه لم يقم على الاستبداد الفردي أو الديني، بل على قواعد واضحة في إدارة موارد وبناء التحالفات، مما جعل الدولة الناشئة تصمد أمام حصار اقتصادي طويل، وتخرج منه لتصبح قوة إقليمية وعالمية.

مراجع ودراسات تكشف مواطن قوة حكم النبي

تناولت المكتبات الإسلامية والعالمية هذه المرحلة بكثافة، ومن بين الأعمال البارزة كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، والفقه السياسي عند الرسول لمحمد ضياء الدين الريس، وهناك أيضا أبحاث حديثة في الجامعات الغربية مثل دراسة المستشرق مونتجمري وات «محمد في المدينة» وكذلك أطروحات حديثة عن صحيفة المدينة باعتبارها أقدم نص دستوري للتعايش المدني.

وفي ذكرى المولد، يبقى السؤال: هل يمكن للسياسة الحديثة أن تستلهم من تجربة النبوة القدرة على الموازنة بين القيم والمصالح، بين العدل والقوة، وهل إدارة الدولة يتخلص في عمل مؤسسات جامدة، أم روح العدالة التي تترجم في القوانين والقرارات اليومية.

