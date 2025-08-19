أصابها بـ30 غرزة، حبس المتهم بالاعتداء على سيدة في السنبلاوين وسرقتها

قررت نيابة مركز السنبلاوين حبس المتهم بالتعد على سيدة في السنبلاوين، في نهاية العقد الرابع من عمرها بطعنات نتج عنها إصابتها بـ30 غرزة وكسور متفرقة بجسدها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بالاعتداء على سيدة وسرقتها

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية، لغز العثور على سيدة أربعينية مصابة بعدة طعنات متفرقة نتج عنها 30 غرزة بالمجلس عليها، وملقاة وسط الأراضي الزراعية بنطاق قرية طنبول الكبرى التابعة لمركز السنبلاوين، وسرقة مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت إخطارًا من مستشفى السنبلاوين يفيد باستقبال سيدة مصابة بـ 30 غرزة وكسور متفرقة عثر عليها بعض الأهالي ملقاة بالأراضي الزراعية، وفي حالة خطرة ادعاء تعدي من آخر.

وعلى الفور، انتقلت وحدة من مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود عيان، تبين أن السيدة تدعى “سعاد إسماعيل أبو شنب”، 48 عامًا، مقيمة بقرية طنبول الكبرى، ومصابة بعدة طعنات متفرقة وصلت لـ “30 غرزة” بالوجه والكفين بواسطة آلة حادة، فيما تم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة أمنية مشددة، فيما أكد شهود العيان خطورة حالتها الصحية.

العثور على المجني عليها غارقة في دمائها بالزراعات

وقال أحد شهود العيان من أبناء القرية: ”تفاجأ أحد الأهالي بسماع صوت استغاثة تخرج من بين الأراضي الزراعية بعد منتصف الليل، ليقطع هدوء الليل بصوت ضعيف شبه مخيف، أوجس في نفسه خيفة فحاول تبين الأمر، ليفاجأ بسيدة ملقاة بين الزراعات.. غارقة في دمائها ووجها وذراعيها ملطخين بالدماء، مما أصابه بحالة من الذعر والهلع، فأطلق صوت استغاثة وما إن سمعه أهالي القرية حتى تجمعوا مسرعين لنجدته، وتعرف عليها الأهالي وهموا بنجدتها وبلاغ قسم الشرطة، والذي لبى استغاثتهم خلال دقائق معدودة.

الأمن يكشف ملابسات الواقعة ويحدد المتهم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وتفاصيل الواقعة، والتي كلفت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

القبض على المتهم في أقل من 24 ساعة

وبعد البحث والتحري، نجحت مباحث مركز شرطة السنبلاوين في كشف غموض الواقعة، في أقل من 24 ساعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى “م. ا.” فى العقد الثالث من عمره، ويقيم بقرية السلام التابعة لدائرة المركز، حيث لجأ على حيلة شيطانية لاستدراج المجنى عليها وسرقة مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول.

استدرجها بعلاقة عاطفية وسرق مصوغاتها وتعدى عليها بالضرب

وأضافت التحريات أن هناك علاقة كانت تربط المتهم والمجنى عليها، فقام باستدراجها لمكان الواقعة، وترويعها بالسكين لسرقة مصاغها الذهبي ومتعلقاتها، غير أنه تفاجأ بمقاومتها له فانهال عليها طعنًا بالسكين في أماكن متفرقة من جسدها، ثم سرق 3 غوايش ذهبية وهاتف محمول وتركها غارقة في دمائها تصارع الموت، ولاذ بالفرار.

وتمكنت وحدة من ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين في خلال 24 ساعة فقط من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، حيث تم تحديد هويته وتتبع تحركاته.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًّا حياله.

