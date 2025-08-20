اقتصادية قناة السويس تبحث الفرص الاستثمارية مع مسئولي 8 شركات يابانية

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، كمتحدثٍ رئيسي ضمن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمشاركة الاتحاد الإفريقي حول البنية التحتية والتحول الإنتاجي في أولى مشاركات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمؤتمر (تيكاد) في نسخته التاسعة بالعاصمة اليابانية طوكي.

إدارة الحلقة النقاشية

وأدارت الحلقة سيتسوكو سايا، نائبة مدير مركز التنمية التابع لـ OECD، بحضور راينايور إلين أرنادوتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة OECD، وفراني لايتييه، الرئيس التنفيذي لساوثبريدج للاستثمارات، ومايومي إندو، نائبة المدير العام، وكالة التعاون الدولية اليابانية (JICA)، وكازويا أوساكو، مدير قسم الهندسة المدنية الدولية، شركة شيمزو.

جانب من اللقاء، فيتو

استعراض أبرز محاور التقرير الاقتصادي

وتضمنت الحلقة النقاشية استعراض أبرز محاور التقرير الاقتصادي الرئيسي المرتقب صدوره عن منظمة OECD، بعنوان ديناميكيات التنمية في أفريقيا: البنية التحتية والنمو والتحول (AfDD 2025)؛ حيث يركز التقرير على أولويات رئيسية تشمل التمويل الاستثماري، والبنية التحتية، وبناء القدرات البشرية في أفريقيا.

الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وخلال كلمته كمتحدثٍ رئيسي بالحلقة النقاشية أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك تجربة ملهمة تبرهن على مدى مساهمة جاهزية البنية التحتية والمرافق في تعزيز مناخ الاستثمار وتقليل المخاطر الاستثمارية، ودعم تكامل سلاسل الإمداد؛ حيث قامت الدولة المصرية بضخ استثماراتٍ كبرى في مشروعات البنية التحتية داخل الهيئة الاقتصادية بالإضافة إلى ما استثمرته الهيئة خلال 10 سنوات من إنشائها في البنية التحتية والمرافق المنفذة بمواصفات عالمية تلبي متطلبات مستثمري الهيئة بشتى القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية المستهدف توطينها داخل الهيئة، لافتًا إلى ما تشمله مشروعات البنية التحتية على تنوعها من محطات للطاقة والمياه والطرق الداخلية، وشبكات الاتصالات والأمن الصناعي وغيرها.

كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى الجهود المتواصلة لتطوير 6 مواني تابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط تحقق النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية مدعومة بعدد من اتفاقيات التجارة الدولية FTAs؛ حيث تشمل أعمال التطوير تعميق وتوسعة أحواض المواني لاستقبال أحدث أجيال السفن، وكذا إنشاء أرصفة وساحات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية بما فيها الصوامع، ووسائط التخزين المبرد للأغذية والأدوية، بالإضافة للتعاقد مع كبار مشغلي المواني عالميًّا للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المواني والتعاون مع أهم الخطوط الملاحية العالمية.

وشدد على مساهمة جاهزية البنية التحتية والمرافق بالهيئة في تعزيز تنافسيتها كوجهة مفضلة للاستثمار، ومركز صناعي ولوجستي رائد عالميًّا، ومضيفًا أن تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير البنية التحتية يمكن الاستفادة منها كنموذج عالمي ناجح قابل للتطبيق بالقارة الإفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد القارة.

عقد مائدة مستديرة

على صعيدٍ متصل، وعلى هامش فعاليات مؤتمر (التيكاد 9)، عقد رئيس اقتصادية قناة السويس، والوفد المرافق له، مائدة مستديرة موسعة بمشاركة 8 شركات يابانية مهتمة بالاستثمار داخل الهيئة في قطاعات متنوعة؛ وهي شركات: (Nippon Signal المتخصصة في تطوير تقنيات أنظمة إشارات السكك الحديدية، وشركة JOIN التي تدير صندوق استثمار ياباني في مشروعات البنية التحتية عالميًّا، وشركة Deloitte Tohmatsu للاستشارات وخدمات الأعمال، وشركة Compasspoint للخدمات اللوجستية والاستشارات وإدارة المبيعات، وشركة PADECO للاستشارات وإدارة المشروعات، وشركة Qunie corp للخدمات الاستشارية، وشركة Sakai المتخصصة في صناعة المعدات الثقيلة لتسوية التربة ورصف وصيانة الطرق ومختلف أعمال البنية التحتية، وشركة Taitan Capital للاستثمار العقاري).

من جانبه استعرض وليد جمال الدين، الفرص الاستثمارية المتاحة وفق الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشمل 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، أبرزها الصناعات المعدنية والسيارات والأدوية والمادة الفعالة، والوقود الأخضر والصناعات المكملة له، ومراكز البيانات، كما أوضح الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها الهيئة التي تتضمن توافر العمالة الفنية المدربة وكذا مصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي، فضلًا عن جاهزية مناخ الاستثمار وخدمات الشباك الواحد الرقمية التي تيسر أداء الأعمال للمستثمرين.

وأوضح دور التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني البحرية التابعة للهيئة في تحقيق تكامل في سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الوصول لأكثر من ملياري مستهلك حول العالم.

