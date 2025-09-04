الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: 7.68% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

المستشار حازم بدوي
أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس  الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه صباح اليوم الخميس، وأصدر القرار رقم (36) لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأوضح بدوي أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدوائر الخمس بلغ 7 ملايين و821 ألفًا و517 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم داخل وخارج مصر 600 ألف و965 ناخبًا بنسبة مشاركة قدرها 7.68%.

وأشار إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 594 ألفًا و466 صوتًا بنسبة 98.92% من الحضور، بينما سجلت الأصوات الباطلة 6 آلاف و499 صوتًا بما يعادل 1.08% من إجمالي المشاركين.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 

وأجريت جولة الإعادة في 5 محافظات، والتي يتنافس فيها المرشحون على المقاعد المتبقية، وجاءت على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ الجديد، بعد الانتهاء من كافة المراحل الانتخابية وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

