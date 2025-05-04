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رياضة

رئيس نادي الشمس: اتخذت الإجراءات القانونية ضد الزمالك للحفاظ على حقوق النادي

طائرة الزمالك، فيتو
طائرة الزمالك، فيتو

قال أسامة أبو زيد، رئيس نادي الشمس، إنه قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الزمالك،  بسبب رد الشيكات المستحقة له من القسط الأخير الخاص بصفقة انتقال ثنائي الفريق إلى الأبيض.

وأضاف رئيس نادي الشمس خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن الشيكات التي تم رفضها خاصة بالقسط الثالث لصفقة شراء يوسف ناجى إميل لاعب الفريق الأول لكرة اليد، وتقى الله مدحت حلمى لاعبة فريق سيدات الطائرة، والبالغ مليون و250 ألف جنيه.

تابع أبو زيد: "انتقل للزمالك لاعبة طائرة ولاعب يد وتم الاتفاق بيني وبين حسين لبيب رئيس الزمالك وعبد الله جورج منذ سنتين وتم توقيع العقود".

وأكمل: "أبلغوني بعد الجلسة أن الأموال ستصل تاني يوم بعد الجلسة وكان فيه شيكين بـ500 ألف جنيه و750 ألف جنيه والأموال بقالها سنتين لم أحصل عليها".

وواصل: "تحدثت مع حسين لبيب بصفة ودية وقال لي هتواصل مع حسام المندوه والرد لم يقنعني وبالتالي اتخذت الإجراءات القانونية لأن هناك جهات رقابية تحاسبني".

واختتم:"من حقي اتخاذ إجراء قانوني، ووجدت الشيكات بدون رصيد ومسئولو القلعة البيضاء لم يتواصلوا معي بعد الأزمة".

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الزمالك اسامة ابو زيد نادي الشمس الغندور يوسف ناجى إميل

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