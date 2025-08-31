«قفلت اللعبة»، فريدة خليل تصنع المجد في الخماسي الحديث

فريدة خليل، إنجازات تاريخية لأصغر لاعبة خماسي حديث.

الخماسي الحديث، سجلت فريدة خليل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية ولعبة الخماسي الحديث، بعد الفوز بذهبية بطولة العالم للكبار التي أقيمت مؤخرا ليتوانيا.

ونجحت صاحبة الـ14 عاما، في التفوق على أساطير اللعبة في بطولة العالم الأخيرة، لتحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بجميع الألقاب والبطولات العالمية في مختلف المراحل العمرية، وهو ما يصعب تكراره مهما مرت السنوات.

وحققت فريدة خليل البطولات التالية:

3 ميداليات (2 ذهبية + فضية) في كأس العالم

ذهبية نهائي كأس العالم

ذهبية بطولة العالم للناشئات تحت 17 عاما (جنوب أفريقيا 2025)

ذهبية بطولة العالم للناشئات تحت 19 عاما (ليتوانيا 2025)

ذهبية بطولة العالم للشابات تحت 21 عاما (المجر 2025)

ذهبية بطولة العالم للكبار (ليتوانيا 2025)

