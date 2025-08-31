الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

«قفلت اللعبة»، فريدة خليل تصنع المجد في الخماسي الحديث

فريدة خليل لاعبة
فريدة خليل لاعبة منتخب الخماسي الحديث، فيتو

فريدة خليل، إنجازات تاريخية لأصغر لاعبة خماسي حديث.

 

الخماسي الحديث، سجلت فريدة خليل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية ولعبة الخماسي الحديث، بعد الفوز بذهبية بطولة العالم للكبار التي أقيمت مؤخرا ليتوانيا.

ونجحت صاحبة الـ14 عاما، في التفوق على أساطير اللعبة في بطولة العالم الأخيرة، لتحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بجميع الألقاب والبطولات العالمية في مختلف المراحل العمرية، وهو ما يصعب تكراره مهما مرت السنوات. 

وحققت فريدة خليل البطولات التالية:

3 ميداليات (2 ذهبية + فضية) في كأس العالم

ذهبية نهائي كأس العالم

ذهبية بطولة العالم للناشئات تحت 17 عاما (جنوب أفريقيا 2025)

ذهبية بطولة العالم للناشئات تحت 19 عاما (ليتوانيا 2025)

ذهبية بطولة العالم للشابات تحت 21 عاما (المجر 2025)

ذهبية بطولة العالم للكبار (ليتوانيا 2025)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخماسي الحديث فريدة خليل بطولة العالم للناشئات بطولة العالم للشابات بطولة العالم للكبار

مواد متعلقة

الخماسي الحديث، ذهبيتان لمنتخب الناشئين في بطولة العالم للتتابعات

الخماسي الحديث، ذهبيتان لمنتخب الناشئين في بطولة العالم

أشرف صبحي يهنئ الخماسي الحديث بعد إنجاز بطولة العالم للناشئين

إعلان بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads