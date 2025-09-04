الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رويترز: سقوط مقذوف مجهول قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني

مقذوف مجهول يسقط
مقذوف مجهول يسقط قرب سفينة

قالت وكالة رويترز اليوم الخميس، نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه تم رصد مقذوف مجهول يسقط في البحر على مسافة من سفينة على بعد 178 ميل شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.

 وقوع انفجار في البحر الأحمر

وفي وقت لاحق؛ أعلنت شركة "إمبري" المتخصصة في الأمن البحري، عن وقوع انفجار في البحر الأحمر بالقرب من سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل.

 الأهداف المحتملة لجماعة الحوثي في اليمن

وأوضحت الشركة في بيان، أن التقييمات الأولية تشير إلى أن السفينة كانت ضمن الأهداف المحتملة لجماعة الحوثي في اليمن، مؤكدة أن السفينة واصلت مسارها بعد الحادث، وأن الطاقم بخير ولم يُصب بأذى.

جماعة الحوثي تواصل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل

وتواصل جماعة الحوثي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، معلنة دعمها للفلسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مقذوف مجهول البحر جماعة الحوثى إسرائيل

مواد متعلقة

تداول 19 ألف طن و1194 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع و581 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

تداول 55 ألف طن و613 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

هيكل عظمي.. طفل!

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads