نائب محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بجمصة

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بعض المصانع تحت الانشاء بالمنطقة الصناعية بجمصة، في إطار العمل على تذليل أية عقبات أو صعوبات، وتوفير الدعم اللازم والمطلوب لتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة للمنطقة الصناعية بجمصة  

شملت جولة نائب المحافظ مصانع،  للشكائر المنسوجة، مصنع  لتصنيع الأواني التيفال، مصنع  للأدوات الطبية، مصنع لتصنيع فلاتر القطارات، تفقد خلالها الإنشاءات الجارية في المصانع، وذلك بحضور العميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، والمهندس رجب يوسف عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.
 

