نائب محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بجمصة

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بعض المصانع تحت الانشاء بالمنطقة الصناعية بجمصة، في إطار العمل على تذليل أية عقبات أو صعوبات، وتوفير الدعم اللازم والمطلوب لتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين.

وتوفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة للمنطقة الصناعية بجمصة

شملت جولة نائب المحافظ مصانع، للشكائر المنسوجة، مصنع لتصنيع الأواني التيفال، مصنع للأدوات الطبية، مصنع لتصنيع فلاتر القطارات، تفقد خلالها الإنشاءات الجارية في المصانع، وذلك بحضور العميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، والمهندس رجب يوسف عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.