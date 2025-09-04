الخميس 04 سبتمبر 2025
سياسة

خبير استراتيجي يكشف سبب تصريحات ترامب بتراجع تأثير اللوبي اليهودي في الكونجرس

اللواء عادل العمدة،فيتو
اللواء عادل العمدة،فيتو

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، إن اللوبى اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية له تأثير كبير على دوائر صنع القرار وخاصة الكونجرس الأمريكى، وبالتالى فإن تصريحات ترامب بأن إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونجرس، كلام استهلاكى لأنه فى النهاية ترامب لن يتخلى عن مساندته لنتنياهو مهما حدث لأن ترامب شريك لنتنياهو فى تحقيق هدف إسرائيل فى إقامة دولة يهودية من النيل للفرات وكتابة نهاية حلم الدولة الفلسطينية .  

وأكد فى تصريح لفيتو إن ما يحدث من جانب ترامب بشأن تراجع تأثير اللوبى اليهودى فى الكونجرس الأمريكى مجرد ترهات لجذب أنظار الرأي العام العالمى بان امريكا دولة ديمقراطية والا لماذا منعت الوفد الفلسطينى من دخول الولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ولماذا لم تقم أي من الدول العظمى بإدانة إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك سيطرة أمريكية على المؤسسات الدولية. 

وواصل حديثه قائلا: اللوبى اليهودى داخل الولايات المتحدة الأمريكية متغلغل فى كافة مناحى صنع القرار وبالتالى هو يلعب دورا فى دعم ومساندة إسرائيل رغم الجرائم التى ترتكبها بشكل يومى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة من إبادة وتجويع ومحاولات للتهجير للهيمنة على قطاع غزة. 

