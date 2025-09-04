خبير استراتيجي يكشف سبب تصريحات ترامب بتراجع تأثير اللوبي اليهودي في الكونجرس

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، إن اللوبى اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية له تأثير كبير على دوائر صنع القرار وخاصة الكونجرس الأمريكى، وبالتالى فإن تصريحات ترامب بأن إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونجرس، كلام استهلاكى لأنه فى النهاية ترامب لن يتخلى عن مساندته لنتنياهو مهما حدث لأن ترامب شريك لنتنياهو فى تحقيق هدف إسرائيل فى إقامة دولة يهودية من النيل للفرات وكتابة نهاية حلم الدولة الفلسطينية .

وأكد فى تصريح لفيتو إن ما يحدث من جانب ترامب بشأن تراجع تأثير اللوبى اليهودى فى الكونجرس الأمريكى مجرد ترهات لجذب أنظار الرأي العام العالمى بان امريكا دولة ديمقراطية والا لماذا منعت الوفد الفلسطينى من دخول الولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ولماذا لم تقم أي من الدول العظمى بإدانة إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك سيطرة أمريكية على المؤسسات الدولية.

وواصل حديثه قائلا: اللوبى اليهودى داخل الولايات المتحدة الأمريكية متغلغل فى كافة مناحى صنع القرار وبالتالى هو يلعب دورا فى دعم ومساندة إسرائيل رغم الجرائم التى ترتكبها بشكل يومى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة من إبادة وتجويع ومحاولات للتهجير للهيمنة على قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.