بمشاركة 100 شاب وفتاة، مكتبة مصر الجديدة تطلق ماراثون للدراجات الهوائية غدا

ينطلق في تمام الساعة الثامنة من صباح غد الجمعة من مقر مكتبة مصر الجديدة في 42 شارع العروبة بمصر الجديدة ماراثون للدرجات الهوائية تحت عنوان "سياحة العقل والمكان "، يشارك فيه 100 شاب وفتاة، في رحلة مداها 10 كم داخل شوارع حي مصر الجديدة، والتوقف في المحطات التي أنشئت لانتظار الدراجات الهوائية في العديد من مناطق الحي تشجيعا لارتيادها، وذلك بالتعاون مع فريق جو بايك.

تقول الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن هذه الفعالية تأتي استكمالا لسلسلة الأنشطة التي تنظمها الجمعية على كافة الاصعدة لخلق حالة من الزحم والتفاعل مع المجتمع المدنى والمشاركة الفعالة في كافة الروافد التى تهمه.

وأشارت الى ان مكتبة مصر الجديدة نظمت العديد من ماراثونات الدراجات الهوائية سابقًا، مثل فعالية في عام 2022 بمناسبة عيد الأم واليوم العالمي للمرأة، وأخرى عام 2021 بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "سكتك خضراء".

وأضافت أن الماراثون الرياضي يهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة ونشر الوعي بأهمية اللياقة البدنية، كما يهدف إلى دعم قضايا اجتماعية مثل: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تنشيط السياحة الرياضية من خلال استغلال المقومات الطبيعية للبلد، أو الاحتفاء بفعاليات ومناسبات معينة.

